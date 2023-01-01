У Білорусі розбився російський військовий вертоліт





Про це повідомляє



Міноборони Білорусі повідомило, що це сталося близько 13:30 у Барановському районі. Повідомляється, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.



При цьому зазначимо, що в офіційному повідомленні міноборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер "здійснив жорстку посадку".



За попередніми даними, вертоліт Мі-24 ВКС РФ впав між Івацевичами та Барановичами біля траси М1.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський військовий вертоліт Мі-24 розбився під Барановичами у Білорусі. Повідомляється про "жорстку посадку".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Motolko .Міноборони Білорусі повідомило, що це сталося близько 13:30 у Барановському районі. Повідомляється, що члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження.При цьому зазначимо, що в офіційному повідомленні міноборони Білорусі не вказано, чий саме гелікоптер "здійснив жорстку посадку".За попередніми даними, вертоліт Мі-24 ВКС РФ впав між Івацевичами та Барановичами біля траси М1.Нагадаємо, що у Білорусі тепер менше російських літаків і вертольотів

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