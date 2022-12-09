26-річній волинянці, яка має вроджену ваду серця, потрібна фінансова допомога

26-річній волинянці, яка має вроджену ваду серця, потрібна фінансова допомога
26-річна мешканка Нововолинська Олена Корняк має вроджену ваду серця, комплекс Ейзенмейгера. Їй постійно потрібні приймати дороговартісні ліки, очікуючи на пересадку серця.

Про це пише БУГ.

Вона звертається до небайдужих з проханням допомогти фінансово на ліки. Далі на дівчину чекає пересадка серця та легенів.

Долучайтесь до допомоги молодій дівчині!

Кошти можна переказати на карту Приватбанку: 4731 2191 2668 0028.

Також за посиланням на Банку від Монобанку:

https://send.monobank.ua/jar/9EMWMK3Xio
26-річній волинянці, яка має вроджену ваду серця, потрібна фінансова допомога
26-річній волинянці, яка має вроджену ваду серця, потрібна фінансова допомога

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Теги: Волинянка, допомога, вада серця
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