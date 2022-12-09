26-річній волинянці, яка має вроджену ваду серця, потрібна фінансова допомога

Олена Корняк має вроджену ваду серця, комплекс Ейзенмейгера. Їй постійно потрібні приймати дороговартісні ліки, очікуючи на пересадку серця.



Про це пише



Вона звертається до небайдужих з проханням допомогти фінансово на ліки. Далі на дівчину чекає пересадка серця та легенів.



Долучайтесь до допомоги молодій дівчині!



Кошти можна переказати на карту Приватбанку: 4731 2191 2668 0028.



Також за посиланням на Банку від Монобанку:



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