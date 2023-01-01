Стримати сліз не міг ніхто: Луцьк попрощався одразу із двома загиблими на війні Героями

Стримати сліз не міг ніхто: Луцьк попрощався одразу із двома загиблими на війні Героями
У Луцьку 22 червня у Кафедральному соборі Святої трійці відбулось прощання одразу з двома Героями, які віддали своє життя, захищаючи рідну батьківщину.

Провести в останню путь захисників прийшли сотні лучан, – йдеться в сюжеті телеканалу Конкурент TV.

Цього дня лучани прощалися з Геннадієм Лукашуком 1966 року народження, який загинув 18 червня в районі населеного пункту Новоданилівка, Запорізької області, та Сергієм Ніверським 1974 року народження, що поліг у бою за Україну в районі населеного пункту Степове Василівського району Запорізької області.

Рідні та близькі загиблих захисників у скорботі зустрічали тіла Героїв на площі перед собором. Попрощатись з загиблим Геннадієм Лукашуком прийшли не лише рідні, а і його колеги. Провести в останню путь свого побратима прийшов і Микола Оніщук. Чоловік розповідає, раніше Геннадій Лукашук воював у Афганістані.

«Наша афганська рота в основному там під Донецьком, а він так попало що син був призваний. Він ще молодий, що то 56 років, туди попав. Я його дуже давно знаю. Він в Афганістані від дзвінка до дзвінка, 2 роки відкентував солдатом і от так трапилось що мусимо воювати по новому», – каже Микола.

Микола Оніщук наголошує: багато військових, які свого часу воювали в Афганістані, пішли захищати свій дім від російських загарбників. Серед них був і його надійний побратим.

З квітами у руках пан Микола разом із іншими лучанами вирушив до Собору аби гідно попрощатись з побратимом. До храму цього дня прийшли сотні жителів громади. Стримати сліз не міг ніхто.

Відспівування відважних Героїв очолив Митрополит Луцький та Волинський Михаїл. Загиблих військовослужбовців поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

Фото з Суспільного.


Стримати сліз не міг ніхто: Луцьк попрощався одразу із двома загиблими на війні Героями


Стримати сліз не міг ніхто: Луцьк попрощався одразу із двома загиблими на війні Героями


Стримати сліз не міг ніхто: Луцьк попрощався одразу із двома загиблими на війні Героями


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Теги: війна, Росія, Україна
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