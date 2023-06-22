Росія намагалась «Кинджалами» атакувати дамбу у Кривому Розі, – Подоляк

Росія намагалась «Кинджалами» атакувати дамбу у Кривому Розі, – Подоляк
Росія розглядає масштабний теракт на південному сході України з метою створення безлюдної "санітарної зони", і з цією метою намагалася атакувати "Кинджалами" дамбу у Кривому Розі.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Українська правда.

"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню", - написав він 22 червня у Twitter.

"До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - додав він.

Подоляк нагадав, що нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами.

"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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