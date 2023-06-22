Росія намагалась «Кинджалами» атакувати дамбу у Кривому Розі, – Подоляк
Сьогодні, 18:07
Росія розглядає масштабний теракт на південному сході України з метою створення безлюдної "санітарної зони", і з цією метою намагалася атакувати "Кинджалами" дамбу у Кривому Розі.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Українська правда.
"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню", - написав він 22 червня у Twitter.
"До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - додав він.
Подоляк нагадав, що нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами.
"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише Українська правда.
"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню", - написав він 22 червня у Twitter.
"До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - додав він.
Подоляк нагадав, що нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами.
"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія намагалась «Кинджалами» атакувати дамбу у Кривому Розі, – Подоляк
Сьогодні, 18:07
У ВНУ відбувся масштабний освітній форум. ФОТО
Сьогодні, 17:27
Йдучи на останнє завдання, обмінялися годинниками: спогади про двох загиблих Героїв з Волині, які здружилися на війні
Сьогодні, 17:16
Стримати сліз не міг ніхто: Луцьк попрощався одразу із двома загиблими на війні Героями
Сьогодні, 16:25
Медіа