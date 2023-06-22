Росія намагалась «Кинджалами» атакувати дамбу у Кривому Розі, – Подоляк





Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише



"Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню", - написав він 22 червня у Twitter.



"До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - додав він.



Подоляк нагадав, що нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами.



"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія розглядає масштабний теракт на південному сході України з метою створення безлюдної "санітарної зони", і з цією метою намагалася атакувати "Кинджалами" дамбу у Кривому Розі.Про це заявив радник голови Офісу президента, пише Українська правда "Росія не здатна втримати Енергодар у середньостроковій перспективі, а тому розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони, зафіксованої на наступні роки, як частину територіального статус-кво без припинення вогню", - написав він 22 червня у Twitter."До цієї стратегії належать і спроби ударів "Кинджалів" по дамбі в Кривому Розі", - додав він.Подоляк нагадав, що нині відбуваються додаткові мінування атомної станції, включно з охолоджувальними басейнами."Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу. Червоні лінії мають бути накреслені, наслідки – анонсовані. Не завтра. Сьогодні", - наголосив він.

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