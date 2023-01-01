Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Спортсмени-паралімпійці з Волині у складі збірної України завоювали дві нагороди на ІІ етап Кубка світу.
Змаганння відбувалися 16-18 червня на італійському озері Варезе. Близько 650 учасників з 42 країн світу брали участь у цих перегонах, - йдеться у повідомленні на сайті Ковельської міської ради.
Україна була представлена тільки паралімпійською збірною. У її складі виступав ковельчанин Станіслав Самолюк та інший представник Волині Андрій Сивих .
Станіслав разом з Андрієм Сивих здобув “золото” у двійці розпашній без стернового (PR3 M2).
Разом зі своєю дівчиною Дарією Котик він став бронзовим призером у змішаній двійці (PR3 Mix2x).
Загалом українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди і вибороли четверте місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Змаганння відбувалися 16-18 червня на італійському озері Варезе. Близько 650 учасників з 42 країн світу брали участь у цих перегонах, - йдеться у повідомленні на сайті Ковельської міської ради.
Україна була представлена тільки паралімпійською збірною. У її складі виступав ковельчанин Станіслав Самолюк та інший представник Волині Андрій Сивих .
Станіслав разом з Андрієм Сивих здобув “золото” у двійці розпашній без стернового (PR3 M2).
Разом зі своєю дівчиною Дарією Котик він став бронзовим призером у змішаній двійці (PR3 Mix2x).
Загалом українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди і вибороли четверте місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Скільки репарацій хоче отримати Україна від росії
Сьогодні, 01:15
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа