Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО

Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО
Спортсмени-паралімпійці з Волині у складі збірної України завоювали дві нагороди на ІІ етап Кубка світу.

Змаганння відбувалися 16-18 червня на італійському озері Варезе. Близько 650 учасників з 42 країн світу брали участь у цих перегонах, - йдеться у повідомленні на сайті Ковельської міської ради.

Україна була представлена тільки паралімпійською збірною. У її складі виступав ковельчанин Станіслав Самолюк та інший представник Волині Андрій Сивих .
Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО

Станіслав разом з Андрієм Сивих здобув “золото” у двійці розпашній без стернового (PR3 M2).
Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО

Разом зі своєю дівчиною Дарією Котик він став бронзовим призером у змішаній двійці (PR3 Mix2x).
Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО
Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО

Загалом українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди і вибороли четверте місце.

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Теги: спорт, Волинь
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