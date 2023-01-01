Веслувальники з Волині завоювали «золото» і «бронзу» на Кубку світу. ФОТО

Спортсмени-паралімпійці з Волині у складі збірної України завоювали дві нагороди на ІІ етап Кубка світу.Змаганння відбувалися 16-18 червня на італійському озері Варезе. Близько 650 учасників з 42 країн світу брали участь у цих перегонах, - йдеться у повідомленні на сайті Ковельської міської ради.Україна була представлена тільки паралімпійською збірною. У її складі виступав ковельчанинта інший представник ВолиніСтаніслав разом з Андрієм Сивих здобув “золото” у двійці розпашній без стернового (PR3 M2).Разом зі своєю дівчиноювін став бронзовим призером у змішаній двійці (PR3 Mix2x).Загалом українські спортсмени завоювали 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди і вибороли четверте місце.