Велика Британія підтримає спрощений вступ України до НАТО, – ЗМІ

Велика Британія підтримає спрощений вступ України до НАТО, – ЗМІ
Велика Британія підтримає вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі.

Клеверлі зазначив, що Британія підтримає пропозицію щодо відсутності необхідності в проходженні України етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.

Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки та поради, коли вони вживають заходів, щоб відповідати критеріям НАТО щодо оборони та інших питань.

Якби Україна фактично пропустила даний етап, це фактично поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.

"Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються", - заявив Клеверлі.

Він додав, що Україна реформує свої Збройні сили у ході протистояння проти російської агресії.

"Я думаю, що позиція Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнавши, що випадки як Швеції, так і Фінляндії не вимагали цього. Українці продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних сил і проявили себе на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це", - підсумував міністр.

Наступного місяця у Вільнюсі має відбутися саміт НАТО на рівні глав держав-членів Альянсу. Україна ставить перед союзниками по НАТО питання щодо гарантій безпеки, а також чіткої перспективи руху до її повноправного членства в Альянсі.

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Теги: Україна, НАТО, Велика Британія
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