Велика Британія підтримає спрощений вступ України до НАТО, – ЗМІ





Як передаєДжеймса Клеверлі.



Клеверлі зазначив, що Британія підтримає пропозицію щодо відсутності необхідності в проходженні України етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.



Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки та поради, коли вони вживають заходів, щоб відповідати критеріям НАТО щодо оборони та інших питань.



Якби Україна фактично пропустила даний етап, це фактично поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.



"Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються", - заявив Клеверлі.



Він додав, що Україна реформує свої Збройні сили у ході протистояння проти російської агресії.



"Я думаю, що позиція Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнавши, що випадки як Швеції, так і Фінляндії не вимагали цього. Українці продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних сил і проявили себе на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це", - підсумував міністр.



Наступного місяця у Вільнюсі має відбутися саміт НАТО на рівні глав держав-членів Альянсу. Україна ставить перед союзниками по НАТО питання щодо гарантій безпеки, а також чіткої перспективи руху до її повноправного членства в Альянсі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Велика Британія підтримає вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.Як передає Укрінформ , про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву міністра закордонних справ БританіїКлеверлі зазначив, що Британія підтримає пропозицію щодо відсутності необхідності в проходженні України етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки та поради, коли вони вживають заходів, щоб відповідати критеріям НАТО щодо оборони та інших питань.Якби Україна фактично пропустила даний етап, це фактично поставило б її в одну категорію з новим членом Альянсу - Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році."Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються", - заявив Клеверлі.Він додав, що Україна реформує свої Збройні сили у ході протистояння проти російської агресії."Я думаю, що позиція Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнавши, що випадки як Швеції, так і Фінляндії не вимагали цього. Українці продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних сил і проявили себе на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це", - підсумував міністр.Наступного місяця у Вільнюсі має відбутися саміт НАТО на рівні глав держав-членів Альянсу. Україна ставить перед союзниками по НАТО питання щодо гарантій безпеки, а також чіткої перспективи руху до її повноправного членства в Альянсі.

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