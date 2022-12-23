У Луцьку судять жінку, яка хотіла продати немовля. ВІДЕО

У Луцьку судять жінку, яка хотіла продати немовля. ВІДЕО
У Луцькому міськрайонному суді 21 червня розпочали розгляд справи за обвинуваченням лучанки, яка за версією слідства, намагалася продати 11-місячне немовля.

Жінка хотіла продати дитину своєї подруги. Про це повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, підозрювану поліція затримала у березні цього року, під час того, як потенційні покупці передавали їй 30 тисяч доларів за дитину.

26-річна жінка, яка нині опинилася на лаві підсудних за обвинуваченням у торгівлі людьми, впродовж року піклувалася про небажаного сина своєї подруги, – каже речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич. Слідству також відомо, що дитина народилася вдома і не була зареєстрована.

Як розповіла обвинувачена під час судового засідання: вона мама трьох дітей, віком п’яти, семи та восьми років. Їх, – каже, – виховує сама, бо батько неповнолітніх перебуває в місцях позбавлення волі.

Інспекторка служби у справах дітей Тетяна Волошин каже, що обвинувачену характеризують із навчальних закладів, де навчаються її діти, як хорошу матір.

Що відомо про батьків дитини, яку намагалися продати
Оскільки, дитина не була зареєстрована, її інтереси у суді представляє інспекторка служби у справах дітей Тетяна Волошин.

Вона розповіла, що раніше у поле зору службу потрапляла біологічна мама хлопчика, якого намагалися продати. Також у жінки є старший трирічний син, якого у неї забрали, через неналежний догляд. Коли дитину вилучали, у нього були синці та він був побитий, – каже Тетяна Волошин. Нині хлопчика виховує колишній чоловік, який ймовірно, є й біологічним батьком і другої дитини.

Чоловік на суд прийшов. Каже те, що колишня дружина була вагітна та народила дитину, не знав. Після розлучення вона проживала з обвинуваченою, своєю подругою та її дітьми.

Нині чоловік здав ДНК-тест, аби довести своє батьківство й отримати опіку над меншим сином, який зараз перебуває в будинку маляти.

Як у квітні розповідав Суспільному начальник Служби у справах дітей Луцькради Федір Шульган, біологічна матір дитини також через експертизу ДНК встановлює своє батьківство.

Чим завершилося перше судове засідання
Під час судового засідання адвокатка обвинуваченої Юлія Спас просила суд оголосити засідання закритим, без доступу журналістів, тому що потерпілою у даній справі є неповнолітня дитина.

Представниця прокуратури клопотала продовжити обвинуваченій запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Суддя Оксана Данелюк оголосила про нарадчу кімнату та продовження розгляду справи 5 липня.


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Теги: Волинь, Луцьк, суд
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