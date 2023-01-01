Глава МЗС Німеччини назвала дві причини, які затримують вступ України до ЄС





Про це заявила голова МЗС Німеччини Аннелена Бербок, - пише



"Наша мета — відбудувати Україну так, щоб вона була придатною для ЄС", - сказала вона.



Наразі майже всі обговорення зосереджуються на заохочені приватних компаній вкладати гроші в Україну, яка постраждала від російської агресії. Також конференція, яку планують провести у 2024 році в Німеччині, буде зосереджена на процесі приєднання країни до ЄС.



Також Бербок у Лондоні анонсувала виділення Україні додаткових 416 мільйонів євро гуманітарної допомоги.



"Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність", - зазначила Бербок.



Міністерства наголосила, що Україні потрібно покласти край "30-річному кумівству та корупції" для приєднання до Євросоюзу. Вона заявила, що Україна дійсно демонструє прогрес у питанні реформ медіа та верховенства права, але наголосила на необхідності подальшої роботи.



Бербок висловила впевненість, що Україна стане членом Євросоюзу, а інвестиції в її відбудову назвала "зміцненням європейського внутрішнього ринку, особливо в тому, що стосується чистої енергії".



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук говорить, що Україна вийшла на фінішну пряму щодо свого майбутнього членства у Євросоюзі.



Крім того, ми раніше інформували, що німецькі політики обіцяють надавати українським урядовцям системну допомогу і підтримку в підготовці до початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

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