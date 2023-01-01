Глава МЗС Німеччини назвала дві причини, які затримують вступ України до ЄС

Глава МЗС Німеччини назвала дві причини, які затримують вступ України до ЄС
Україна повинна побороти кумівство та корупцію, які протягом вже 30 років не дозволяють країні розвиватись та приєднатись до Європейського союзу.

Про це заявила голова МЗС Німеччини Аннелена Бербок, - пише ТСН.

"Наша мета — відбудувати Україну так, щоб вона була придатною для ЄС", - сказала вона.

Наразі майже всі обговорення зосереджуються на заохочені приватних компаній вкладати гроші в Україну, яка постраждала від російської агресії. Також конференція, яку планують провести у 2024 році в Німеччині, буде зосереджена на процесі приєднання країни до ЄС.

Також Бербок у Лондоні анонсувала виділення Україні додаткових 416 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

"Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність", - зазначила Бербок.

Міністерства наголосила, що Україні потрібно покласти край "30-річному кумівству та корупції" для приєднання до Євросоюзу. Вона заявила, що Україна дійсно демонструє прогрес у питанні реформ медіа та верховенства права, але наголосила на необхідності подальшої роботи.

Бербок висловила впевненість, що Україна стане членом Євросоюзу, а інвестиції в її відбудову назвала "зміцненням європейського внутрішнього ринку, особливо в тому, що стосується чистої енергії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук говорить, що Україна вийшла на фінішну пряму щодо свого майбутнього членства у Євросоюзі.

Крім того, ми раніше інформували, що німецькі політики обіцяють надавати українським урядовцям системну допомогу і підтримку в підготовці до початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

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Теги: ЄС, Україна, вступ
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