Скільки репарацій хоче отримати Україна від росії

Скільки репарацій хоче отримати Україна від росії
Україна розраховує отримати від Росії один трильйон доларів США у якості компенсації за її агресію.

Про це заявив радник президента України з економіки Олег Устенко, - повідомляє ТСН.

Він заявив, що половину цих грошей Україна хоче отримати за рахунок заморожених на Заході російських активів, а іншу половину через репарації.

"Ми розраховуємо отримати від Росії трильйон доларів", - сказав Устенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні для термінового відновлення інфраструктури, яка була знищена внаслідок російської агресії, необхідно не менше 14,1 млрд доларів США, з яких наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, ще близько 4 млрд — від міжнародних партнерів.

Крім того, ми раніше інформували, що пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців, однак протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше $400 млрд у рамках міжнародної підтримки.

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Теги: Україна, війна, репарації, гроші
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