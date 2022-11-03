Скільки репарацій хоче отримати Україна від росії
Сьогодні, 01:15
Україна розраховує отримати від Росії один трильйон доларів США у якості компенсації за її агресію.
Про це заявив радник президента України з економіки Олег Устенко, - повідомляє ТСН.
Він заявив, що половину цих грошей Україна хоче отримати за рахунок заморожених на Заході російських активів, а іншу половину через репарації.
"Ми розраховуємо отримати від Росії трильйон доларів", - сказав Устенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні для термінового відновлення інфраструктури, яка була знищена внаслідок російської агресії, необхідно не менше 14,1 млрд доларів США, з яких наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, ще близько 4 млрд — від міжнародних партнерів.
Крім того, ми раніше інформували, що пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців, однак протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше $400 млрд у рамках міжнародної підтримки.
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Про це заявив радник президента України з економіки Олег Устенко, - повідомляє ТСН.
Він заявив, що половину цих грошей Україна хоче отримати за рахунок заморожених на Заході російських активів, а іншу половину через репарації.
"Ми розраховуємо отримати від Росії трильйон доларів", - сказав Устенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україні для термінового відновлення інфраструктури, яка була знищена внаслідок російської агресії, необхідно не менше 14,1 млрд доларів США, з яких наразі в держбюджеті закладено 3,3 млрд доларів, ще близько 4 млрд — від міжнародних партнерів.
Крім того, ми раніше інформували, що пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що Україна вже почала відновлення пошкодженого майна українців, однак протягом найближчого десятиліття країні знадобиться щонайменше $400 млрд у рамках міжнародної підтримки.
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