Добрі новини від ВолиньPost за 21 червня

Уже 484-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 21 червня, ми писали про таке:Російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб,- танків ‒ 4 006 (+9) од,- бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,- артилерійських систем – 3 920 (+32) од,- РСЗВ – 615 (+1) од,- засобів ППО ‒ 375 (+3) од,- літаків – 314 (+0) од,- гелікоптерів – 306 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),- крилатих ракет ‒ 1 214 (+0),- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,- спеціальної техніки ‒ 539 (+8).На ринках Луцька вже тиждень торгують лісовими ягодами. Також на прилавках з'явилися домашні малина та смородина.Наші журналісти вирушили на Центральний ринок, аби з'ясувати, почім продають ягоди цьогоріч.Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер», і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.На Волині у власність держави повернули землі історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».Підрозділи Волинської бригади тероборони швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах на сході України FPV-дрони-камікадзе.Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії.Військовослужбовці 100 окремої бригали територіальної оборони Волині захищають Україну на гарячих ділянках фронту і систематично завдають втрат противнику.