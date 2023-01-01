Добрі новини від ВолиньPost за 21 червня
21 червень, 23:23
Уже 484-ий день поспіль нагадуємо вам про добрі новини. Як би складно не було – світло є і обов'язково здолає темряву! Сьогодні, 21 червня, ми писали про таке:
Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків
Російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб,
- танків ‒ 4 006 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,
- артилерійських систем – 3 920 (+32) од,
- РСЗВ – 615 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 375 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
- крилатих ракет ‒ 1 214 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 539 (+8).
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають
На ринках Луцька вже тиждень торгують лісовими ягодами. Також на прилавках з'явилися домашні малина та смородина.
Наші журналісти вирушили на Центральний ринок, аби з'ясувати, почім продають ягоди цьогоріч.
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Латвія передає Україні весь свій флот вертольотів, – прем’єр
Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер», і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.
На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів
На Волині у власність держави повернули землі історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».
Волинські тероборонівці знищили на Сході спостережну вежу окупантів. ВІДЕО
Підрозділи Волинської бригади тероборони швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах на сході України FPV-дрони-камікадзе.
Удар по путінській військовій машині: посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії
Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії.
У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО
Військовослужбовці 100 окремої бригали територіальної оборони Волині захищають Україну на гарячих ділянках фронту і систематично завдають втрат противнику.
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Збройні сили України за добу знищили 540 окупантів і 9 російських танків
Російська армія втратила на війні з Україною близько 222 000 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 222 000 (+540) осіб,
- танків ‒ 4 006 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21) од,
- артилерійських систем – 3 920 (+32) од,
- РСЗВ – 615 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 375 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35),
- крилатих ракет ‒ 1 214 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22) од,
- спеціальної техніки ‒ 539 (+8).
На луцькому ринку з'явилися перші лісові ягоди: почім продають
На ринках Луцька вже тиждень торгують лісовими ягодами. Також на прилавках з'явилися домашні малина та смородина.
Наші журналісти вирушили на Центральний ринок, аби з'ясувати, почім продають ягоди цьогоріч.
Аби прочитати повністю, натисніть на заголовок
Латвія передає Україні весь свій флот вертольотів, – прем’єр
Латвія вже надала Україні лише військової допомоги розміром у понад 1% свого ВВП, включно з передачею усіх наявних переносних зенітно-ракетних комплексів «Стінгер», і готується завершити передачу усіх своїх вертольотів.
На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів
На Волині у власність держави повернули землі історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».
Волинські тероборонівці знищили на Сході спостережну вежу окупантів. ВІДЕО
Підрозділи Волинської бригади тероборони швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах на сході України FPV-дрони-камікадзе.
Удар по путінській військовій машині: посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії
Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії.
У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО
Військовослужбовці 100 окремої бригали територіальної оборони Волині захищають Україну на гарячих ділянках фронту і систематично завдають втрат противнику.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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