«Дія» тимчасово не працюватиме

«Дія» тимчасово не працюватиме
Застосунок Дія тимчасово не працюватиме.

Про це повідомили розробники на телеграм-каналі додатку.

На сторінці застосунку йдеться, що для покращення якості онлайн-послуг необхідно розширитися на ще один датацентр.

"Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено. Для переїзду на нове обладнання потрібно трохи часу. Тож онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні з 23:00 до 01:00. Одразу після цього Дія буде готова до роботи", - повідомили у Дії.

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Теги: Дія, Україна, технічні роботи
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