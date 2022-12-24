«Дія» тимчасово не працюватиме
21 червень, 22:56
Застосунок Дія тимчасово не працюватиме.
Про це повідомили розробники на телеграм-каналі додатку.
На сторінці застосунку йдеться, що для покращення якості онлайн-послуг необхідно розширитися на ще один датацентр.
"Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено. Для переїзду на нове обладнання потрібно трохи часу. Тож онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні з 23:00 до 01:00. Одразу після цього Дія буде готова до роботи", - повідомили у Дії.
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Про це повідомили розробники на телеграм-каналі додатку.
На сторінці застосунку йдеться, що для покращення якості онлайн-послуг необхідно розширитися на ще один датацентр.
"Так сервіси працюватимуть блискавично швидко і максимально захищено. Для переїзду на нове обладнання потрібно трохи часу. Тож онлайн-сервіси не працюватимуть сьогодні з 23:00 до 01:00. Одразу після цього Дія буде готова до роботи", - повідомили у Дії.
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