«Волинь» втратила професійний статус та виключена з ПФЛ
Сьогодні, 21:32
ФК «Волинь» Луцьк виключили з Професійної футбольної ліги.
Про це йдеться на сайті ПФЛ.
Під час засідання чергової ХХХІ Конференції ПФЛ важливим було питання про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі складу ПФЛ.
Набули членства в ПФЛ та візьмуть участь у змаганнях ПФЛ серед команд клубів Другої ліги такі клуби, як Дружба (Мирівка), Скала 1911 (Стрий), Локомотив (Київ), ФК Кудрівка та ЮКСА (Тарасівка). Здобули членство в ПФЛ і ті три клуби, які втратили право на участь змаганнях Української Прем’єр-Ліги та переходять у змагання Першої ліги: Металіст (Харків), ФК Львів (на старт не вийде), Інгулець (Петрове).
Низка клубів, на жаль, після повномасштабної агресії рф не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність, тому вимушеною, проте неминучою мірою стало прийняття рішення про виключення. Серед цих клубів є і луцька "Волинь".
Крім "хрестонсців" професійний статус втратили ФК "Нікополь", МСК Дніпро Черкаської міської ради, ФК Олімпік Донецьк, ФК Вовчанськ смт. Покотилівка
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Про це йдеться на сайті ПФЛ.
Під час засідання чергової ХХХІ Конференції ПФЛ важливим було питання про отримання клубами членства в ПФЛ, а також вихід та виключення клубів зі складу ПФЛ.
Набули членства в ПФЛ та візьмуть участь у змаганнях ПФЛ серед команд клубів Другої ліги такі клуби, як Дружба (Мирівка), Скала 1911 (Стрий), Локомотив (Київ), ФК Кудрівка та ЮКСА (Тарасівка). Здобули членство в ПФЛ і ті три клуби, які втратили право на участь змаганнях Української Прем’єр-Ліги та переходять у змагання Першої ліги: Металіст (Харків), ФК Львів (на старт не вийде), Інгулець (Петрове).
Низка клубів, на жаль, після повномасштабної агресії рф не подали заяв про продовження тимчасового призупинення участі у змаганнях 2023/24, не сплатили членські внески та не продовжують свою діяльність, тому вимушеною, проте неминучою мірою стало прийняття рішення про виключення. Серед цих клубів є і луцька "Волинь".
Крім "хрестонсців" професійний статус втратили ФК "Нікополь", МСК Дніпро Черкаської міської ради, ФК Олімпік Донецьк, ФК Вовчанськ смт. Покотилівка
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Коментарі 3
Передайте клуб Ківерцям. У них ремонт стадіону 150 млн, а скільки сам стадіон коштує важко і уявити. Утримання клубу там буде копійки вартувати
Подякувати потрібно пану Ігорю Палиці, найбільшому патріоту Волині з Монако. Як треба балотуватись, то клуб дуже треба і стадіон за 1 грн. Як виборів не стало, то й клуб не потрібен. Стиль його боса Коломойського. Зате спортлайф побудував на халяву на комунальній землі.
І хто ж того паличку вибирав,поляки,то чому гвалт.Волинський футбол знищений,тепер будемо всі бігати по "європейських"доріжках.
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