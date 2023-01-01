У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО
Сьогодні, 22:13
Військовослужбовці 100 окремої бригали територіальної оборони Волині захищають Україну на гарячих ділянках фронту і систематично завдають втрат противнику.
Нещодавно волинські тероборонівці показали, як атакували окупантів FPV-дроном-камікадзе.
Відео від операторів FPV-дронів-камікадзе Волинської бригади тероборони опублікували на сторінці підрозділу.
"Наша «пташечка» вправно залетіла у самісінький бліндаж з особовим складом на ворожих позиціях! Поки чергову групу окупантів чортяки вже занурюють у казани з гарячою смолою, їхні поплічники ще мають шанс врятувати свої нікчемні життя – або здавшись у полон, або ж стрімголов драпаючи з української землі!" - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, сьогодні ми публікували відео вдалої роботи наших тероборонівців по спостережній вежі противника.
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Нещодавно волинські тероборонівці показали, як атакували окупантів FPV-дроном-камікадзе.
Відео від операторів FPV-дронів-камікадзе Волинської бригади тероборони опублікували на сторінці підрозділу.
"Наша «пташечка» вправно залетіла у самісінький бліндаж з особовим складом на ворожих позиціях! Поки чергову групу окупантів чортяки вже занурюють у казани з гарячою смолою, їхні поплічники ще мають шанс врятувати свої нікчемні життя – або здавшись у полон, або ж стрімголов драпаючи з української землі!" - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, сьогодні ми публікували відео вдалої роботи наших тероборонівців по спостережній вежі противника.
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