У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО

Військовослужбовці 100 окремої бригали територіальної оборони Волині захищають Україну на гарячих ділянках фронту і систематично завдають втрат противнику.Нещодавно волинські тероборонівці показали, як атакували окупантів FPV-дроном-камікадзе.Відео від операторів FPV-дронів-камікадзе Волинської бригади тероборони опублікували на сторінці підрозділу."Наша «пташечка» вправно залетіла у самісінький бліндаж з особовим складом на ворожих позиціях! Поки чергову групу окупантів чортяки вже занурюють у казани з гарячою смолою, їхні поплічники ще мають шанс врятувати свої нікчемні життя – або здавшись у полон, або ж стрімголов драпаючи з української землі!" - йдеться у дописі до відео.Нагадаємо, сьогодні ми публікували відео