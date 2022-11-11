Волинські піротехніки продовжують розміновувати Донеччину. ФОТО
Сьогодні, 20:30
Піротехніки з Волині, які перебувають на Сході країни на черговій ротації, вилучили майже 9 тисяч вибухонебезпечних предметів.
Про це у середу, 21 червня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
«Тривають роботи зі знешкодження боєприпасів теперішньої війни на східних рубежах нашої держави. Нині група волинських піротехніків працює разом з колегами з інших гарнізонів на Донеччині», – йдеться у дописі.
Так, за останню декаду волиняни вилучили 2 482 боєприпаси. А загалом з 10 травня, відколи волиняни перебувають на Сході на черговій ротації, волинські піротехніки вилучили 8 836 вибухонебезпечних предметів.
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Про це у середу, 21 червня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
«Тривають роботи зі знешкодження боєприпасів теперішньої війни на східних рубежах нашої держави. Нині група волинських піротехніків працює разом з колегами з інших гарнізонів на Донеччині», – йдеться у дописі.
Так, за останню декаду волиняни вилучили 2 482 боєприпаси. А загалом з 10 травня, відколи волиняни перебувають на Сході на черговій ротації, волинські піротехніки вилучили 8 836 вибухонебезпечних предметів.
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