Волинські піротехніки продовжують розміновувати Донеччину. ФОТО

Піротехніки з Волині, які перебувають на Сході країни на черговій ротації, вилучили майже 9 тисяч вибухонебезпечних предметів.Про це у середу, 21 червня, повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.«Тривають роботи зі знешкодження боєприпасів теперішньої війни на східних рубежах нашої держави. Нині група волинських піротехніків працює разом з колегами з інших гарнізонів на Донеччині», – йдеться у дописі.Так, за останню декаду волиняни вилучили 2 482 боєприпаси. А загалом з 10 травня, відколи волиняни перебувають на Сході на черговій ротації, волинські піротехніки вилучили 8 836 вибухонебезпечних предметів.