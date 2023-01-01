Сьогодні відбувається шквальна кампанія, яка паралізує управління столицею, – Кличко

Сьогодні відбувається шквальна кампанія, яка паралізує управління столицею, – Кличко
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зараз відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і його особисто.

За його словами, тривають безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. Це не дає можливості належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. Окрім того, вручають підозри керівникам міських служб.

«Сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета керівника департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука. Його прохання обрати інший запобіжний захід, що дозволяв би йому виконувати службові обов'язки та від'їжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилено. Це при тому, що Ткачук постійно брав участь в ліквідації надзвичайних ситуацій. Зокрема і після ворожих обстрілів.

При цьому жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. А знаходяться глави районів у вертикалі центральної влади.То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів?

Ми вже перемогли? Немає інших викликів, головна проблема — Кличко?! І комусь знову свербить взяти під контроль столицю. Але ж заручниками ситуації політичної боротьби ви робите киян. Бо руйнуєте і самоврядування в столиці, і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного часу! Втім, переконаний, Київ і цю бурю вистоїть!» – заявив мер Києва Віталій Кличко.


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Теги: Віталій Кличко
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