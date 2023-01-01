На Волині поліцейські затримали водія авто з чужим номерним знаком. ВІДЕО

На Волині поліцейські зупинили водія Opel Movano з чужим номерним знаком. Порушник намагався відкупитися від патрульних.Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області.Вчора, 20 червня, на одному з блокпостів інспектори виявили автомобіль Opel Movano, державний номерний знак якого був розташований у невстановленому місці, а саме під лобовим склом.Поліцейські зупинили автомобіль та під час перевірки документів з’ясували, що номерний знак йому не належить. Вони вирішили притягнути водія до відповідальності за ч. 1 ст. 121-3 (Керування транспортним засобом із номерним знаком, який не належить йому та не відповідає встановленим зразкам) КУпАП.Проте 63-річний чоловік почав пропонувати поліцейським хабар.Інспектори попередили його про кримінальну відповідальність, але порушник наполягав на своєму.