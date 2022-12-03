Удар по путінській військовій машині: посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії
Сьогодні, 18:30
Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії.
Про це йдеться на сторінці головування Швеції в Раді ЄС, - пише Главком.
«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингом», – йдеться в повідомленні.
Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС включатиме в себе також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.
Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає угоду щодо 11-го пакету санкцій.
«Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить росії отримати підсанкційні товари», – зазначила вона.
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Про це йдеться на сторінці головування Швеції в Раді ЄС, - пише Главком.
«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингом», – йдеться в повідомленні.
Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС включатиме в себе також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.
Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає угоду щодо 11-го пакету санкцій.
«Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить росії отримати підсанкційні товари», – зазначила вона.
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