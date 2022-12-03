Удар по путінській військовій машині: посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії





Про це йдеться на сторінці головування Швеції в Раді ЄС, - пише



«Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингом», – йдеться в повідомленні.



Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС включатиме в себе також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.



Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.



Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вітає угоду щодо 11-го пакету санкцій.



«Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить росії отримати підсанкційні товари», – зазначила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 червня, посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії.Про це йдеться на сторінці головування Швеції в Раді ЄС, - пише Главком. «Сьогодні посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії. Пакет передбачає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій і окремим лістингом», – йдеться в повідомленні.Відомо що 11-пакет антиросійських санкцій ЄС включатиме в себе також заборону на перетин кордону російськими автопричепами.Окрім цього буде заборонено транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «Дружба». Варто зауважити, що наразі це єдина гілка нафтопроводу, якою російська нафта йде в Європу.Президентка Єврокомісіївітає угоду щодо 11-го пакету санкцій.«Це завдасть іще одного удару по путінській військовій машині посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують кремль. Наш інструмент проти обходу не дозволить росії отримати підсанкційні товари», – зазначила вона.

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