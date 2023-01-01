У Луцьку маршрутка на світлофорі влетіла у легковик, той — у інше авто. ВІДЕО

У Луцьку маршрутка на світлофорі влетіла у легковик, той — у інше авто. ВІДЕО
У Луцьку на вулиці Ковельській водій маршрутник скоїв ДТП.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Сьогодні, близько 8-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській.

На місці події інспектори з’ясували, що водій автобуса "Богдан" не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції. Через це й здійснив наїзд на автомобіль марки Кіа, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Від удару легковик здійснив рух вперед та зіткнувся з автомобілем Hyundai.

В автопригоді ніхто не травмувався, тож на водія склали адміністративні матеріали.

Від патрульних він отримав протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, маршрутка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ знищили російський ударний вертоліт Мі-24, — Генштаб
Сьогодні, 18:49
Удар по путінській військовій машині: посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії
Сьогодні, 18:30
У Луцьку маршрутка на світлофорі влетіла у легковик, той — у інше авто. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
Встиг побувати вдома і обійняти рідних: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Стольніцьким
Сьогодні, 17:50
Волинські тероборонівці знищили на Сході спостережну вежу окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
Схожі новини
Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком Оприлюднили відео аварії у Луцьку, де п'яний водій маршрутки зіткнувся з легковиком
09 червень, 12:40
У Луцьку легкове авто в'їхало в маршрутку У Луцьку легкове авто в'їхало в маршрутку
05 червень, 11:58
У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО У Луцьку зіткнулися легковик і маршрутка. ВІДЕО
23 березень, 15:29
У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка У Луцьку під колесами маршрутки загинула жінка
13 січень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без батька залишились троє синів: на Волині дружині загиблого Героя вручили орден чоловіка
Сьогодні, 19:30
 0
На Волині поліцейські затримали водія авто з чужим номерним знаком. ВІДЕО
Сьогодні, 19:00
 0
ЗСУ знищили російський ударний вертоліт Мі-24, — Генштаб
Сьогодні, 18:49
 0
Удар по путінській військовій машині: посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти росії
Сьогодні, 18:30
 0
Яку мʼяку іграшку подарувати дівчині*
Сьогодні, 18:14
 0
Медіа
відео
1/8