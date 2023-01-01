У Луцьку маршрутка на світлофорі влетіла у легковик, той — у інше авто. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
У Луцьку на вулиці Ковельській водій маршрутник скоїв ДТП.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Сьогодні, близько 8-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській.
На місці події інспектори з’ясували, що водій автобуса "Богдан" не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції. Через це й здійснив наїзд на автомобіль марки Кіа, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Від удару легковик здійснив рух вперед та зіткнувся з автомобілем Hyundai.
В автопригоді ніхто не травмувався, тож на водія склали адміністративні матеріали.
Від патрульних він отримав протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
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Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
Сьогодні, близько 8-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській.
На місці події інспектори з’ясували, що водій автобуса "Богдан" не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції. Через це й здійснив наїзд на автомобіль марки Кіа, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Від удару легковик здійснив рух вперед та зіткнувся з автомобілем Hyundai.
В автопригоді ніхто не травмувався, тож на водія склали адміністративні матеріали.
Від патрульних він отримав протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.
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