У Луцьку маршрутка на світлофорі влетіла у легковик, той — у інше авто. ВІДЕО

У Луцьку на вулиці Ковельській водій маршрутник скоїв ДТП.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.Сьогодні, близько 8-ї години ранку, патрульним надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельській.На місці події інспектори з’ясували, що водій автобуса "Богдан" не вибрав безпечної швидкості руху та дистанції. Через це й здійснив наїзд на автомобіль марки Кіа, який зупинився на червоний сигнал світлофора. Від удару легковик здійснив рух вперед та зіткнувся з автомобілем Hyundai.В автопригоді ніхто не травмувався, тож на водія склали адміністративні матеріали.Від патрульних він отримав протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.