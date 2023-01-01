Встиг побувати вдома і обійняти рідних: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Стольніцьким

Олександром Стольніцьким, який



Про це повідомляє Ковельська міська рада.



На війну пішов в травні минулого року. Але воїном став набагато раніше, адже був спортсменом.



Трохи більше року він боронив Україну, захищав нас з вами. Встиг навесні побувати у короткій відпустці, обійняти рідних, пройтись знайомими вулицями. Проте не міг залишатися вдома і пішов на передову, до побратимів. Повернувся у рідний Ковель на щиті. У Олександра залишились мама, дружина, дочка.



Теплими спогадами про Героя поділилась його класний керівник, учитель ліцею №10 Людмила Гунько:



«Відкритий, простий, щирий, енергійний та веселий. Здається, таких дітей дуже мало — завжди усміхнений, доброзичливий, здатний бачити лише хороше. Його недитяча правдивість вражала. Цей хлопчик був завжди стриманий, готовий дати пораду, допомогти, мав загострене відчуття справедливості. Хотів мати хорошу роботу, міцну сім’ю, опікуватись мамою — і він впевнено йшов до цього. Все обірвала війна. Ми його не забудемо. Світлого, позитивного нашого Героя. Нашого Сашу».



"Його щира посмішка застигла на портреті. Більше він не посміхнеться рідним, друзям, побратимам. Він віддав своє життя за кожного з нас", - йдеться у дописі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 21 червня, у Ковелі попрощалися із Героєм, який загинув 17 червня на Донеччині Про це повідомляє Ковельська міська рада.На війну пішов в травні минулого року. Але воїном став набагато раніше, адже був спортсменом.Трохи більше року він боронив Україну, захищав нас з вами. Встиг навесні побувати у короткій відпустці, обійняти рідних, пройтись знайомими вулицями. Проте не міг залишатися вдома і пішов на передову, до побратимів. Повернувся у рідний Ковель на щиті. У Олександра залишились мама, дружина, дочка.Теплими спогадами про Героя поділилась його класний керівник, учитель ліцею №10«Відкритий, простий, щирий, енергійний та веселий. Здається, таких дітей дуже мало — завжди усміхнений, доброзичливий, здатний бачити лише хороше. Його недитяча правдивість вражала. Цей хлопчик був завжди стриманий, готовий дати пораду, допомогти, мав загострене відчуття справедливості. Хотів мати хорошу роботу, міцну сім’ю, опікуватись мамою — і він впевнено йшов до цього. Все обірвала війна. Ми його не забудемо. Світлого, позитивного нашого Героя. Нашого Сашу»."Його щира посмішка застигла на портреті. Більше він не посміхнеться рідним, друзям, побратимам. Він віддав своє життя за кожного з нас", - йдеться у дописі.

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