У Донецькій області загинув Герой з Волині Олександр Стольніцький
Сьогодні, 17:53
У Донецькій області 17 червня 2023 року загинув ковельчанин
Стольніцький Олександр Васильович, 29.09.1981 року народження.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Прощатися з воїном, який захищав нашу землю з травня 2022 року, будуть в середу, 21 червня.
О 12:30 - живим коридором скорботи супроводжуватимуть Героя від вул. Олени Пчілки - по вул. Незалежності й до Благовіщенського собору (вул.Соборна, 6);
О 13:00 - чин похорону в цьому соборі, по завершенню - жалобна хода до центру міста;
О 14:00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану, по завершенню, орієнтовно 15:00-15:10, прощання біля дому Героя (вул.Володимирська, 99).
Поховають Олександра Стольніцького на Алеї Героїв міського кладовища.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
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Стольніцький Олександр Васильович, 29.09.1981 року народження.
Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.
Прощатися з воїном, який захищав нашу землю з травня 2022 року, будуть в середу, 21 червня.
О 12:30 - живим коридором скорботи супроводжуватимуть Героя від вул. Олени Пчілки - по вул. Незалежності й до Благовіщенського собору (вул.Соборна, 6);
О 13:00 - чин похорону в цьому соборі, по завершенню - жалобна хода до центру міста;
О 14:00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану, по завершенню, орієнтовно 15:00-15:10, прощання біля дому Героя (вул.Володимирська, 99).
Поховають Олександра Стольніцького на Алеї Героїв міського кладовища.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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