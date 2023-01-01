У Донецькій області загинув Герой з Волині Олександр Стольніцький

У Донецькій області загинув Герой з Волині Олександр Стольніцький
У Донецькій області 17 червня 2023 року загинув ковельчанин
Стольніцький Олександр Васильович, 29.09.1981 року народження.

Про це повідомив міський голова Ковеля Ігор Чайка.

Прощатися з воїном, який захищав нашу землю з травня 2022 року, будуть в середу, 21 червня.

О 12:30 - живим коридором скорботи супроводжуватимуть Героя від вул. Олени Пчілки - по вул. Незалежності й до Благовіщенського собору (вул.Соборна, 6);

О 13:00 - чин похорону в цьому соборі, по завершенню - жалобна хода до центру міста;

О 14:00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану, по завершенню, орієнтовно 15:00-15:10, прощання біля дому Героя (вул.Володимирська, 99).

Поховають Олександра Стольніцького на Алеї Героїв міського кладовища.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять, честь і слава!

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