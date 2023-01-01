У Донецькій області загинув Герой з Волині Олександр Стольніцький

У Донецькій області 17 червня 2023 року загинув ковельчанин, 29.09.1981 року народження.Про це повідомив міський голова КовеляПрощатися з воїном, який захищав нашу землю з травня 2022 року, будуть в середу, 21 червня.О 12:30 - живим коридором скорботи супроводжуватимуть Героя від вул. Олени Пчілки - по вул. Незалежності й до Благовіщенського собору (вул.Соборна, 6);О 13:00 - чин похорону в цьому соборі, по завершенню - жалобна хода до центру міста;О 14:00 - громадянська панахида на площі Героїв Майдану, по завершенню, орієнтовно 15:00-15:10, прощання біля дому Героя (вул.Володимирська, 99).Поховають Олександра Стольніцького на Алеї Героїв міського кладовища.