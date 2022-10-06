Через «Ягодин» намагались вивезти з України майже 13 кубометрів брусованого лісу

Через «Ягодин» намагались вивезти з України майже 13 кубометрів брусованого лісу
Волинські митники на посту "Ягодин" упередили протиправний намір житомирського підприємця вивезти з країни майже 13 кубометрів брусованого лісу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Аби здійснити свою оборудку, експортер у товаросупровідних документах назвав вантаж "необрізаними пиломатеріалами з сосни", однак зовнішній вигляд цих колод насторожив досвідчених інспекторів управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил.

До процедури повного митного огляду також був залучений фахівець з Любомльського лісового господарства ДП "Ліси України" та працівники відділу класифікації товарів митниці. У результаті встановлено, що спаковані у вантажівці деревні матеріали слід відносити до товарної позиції 4403 УКТ ЗЕД, куди включаються лісоматеріали в природному стані, зрубані, з вилученими гілками, шарами кори та опуклостями, а також брусована на два канти деревина.

Такі лісоматеріали на внутрішньому ринку призначені для наступної обробки на лісопильних заводах або можуть використовуватися в цілому вигляді, наприклад, як покрівельний ліс. Однак відповідно до Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаною з реалізацією та експортом лісоматеріалів", з 1 січня 2017 року їхній експорт за межі митної території України заборонено строком на 10 років.

Тож лісоматеріали вилучені на склад митниці. Їх оцінено у майже 54 тисячі гривень. Складено протокол за ознаками ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Подання неправдивих відомостей про найменування товару тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості безпосередніх предметів порушення митних правил з їх конфіскацією.

Крім того, до правоохоронців надіслано повідомлення про правопорушення, що містить ознаки злочину. Адже згідно зі ст. 201-1 Кримінального кодексу, переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю необроблених лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, - карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.
Через «Ягодин» намагались вивезти з України майже 13 кубометрів брусованого лісу

Невдовзі справу розглядатимуть у суді.

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Теги: Волинська митниця, деревина
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