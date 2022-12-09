Волинський легкоатлет – переможець світового турніру зі спортивної ходьби
Сьогодні, 17:05
Легкоатлет з Волині Іван Банзерук виборов «золото» на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics.
Про це повідомили на сторінці Національного Олімпійського Комітету України.
Змагання «Záhorácka Dvadsiatka» відбулися в рамках Світового туру зі спортивної ходьби категорії «Bronze» у Борськи Микулаш в Словаччині.
Десятикілометрову дистанцію скороход Іван Банзерук подолав 40.37 хв. Він випередив на три секунди срібного призера, німця Джонатана Гілберта, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.
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Про це повідомили на сторінці Національного Олімпійського Комітету України.
Змагання «Záhorácka Dvadsiatka» відбулися в рамках Світового туру зі спортивної ходьби категорії «Bronze» у Борськи Микулаш в Словаччині.
Десятикілометрову дистанцію скороход Іван Банзерук подолав 40.37 хв. Він випередив на три секунди срібного призера, німця Джонатана Гілберта, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.
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