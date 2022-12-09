Волинський легкоатлет – переможець світового турніру зі спортивної ходьби

Іван Банзерук виборов «золото» на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics.



Про це



Змагання «Záhorácka Dvadsiatka» відбулися в рамках Світового туру зі спортивної ходьби категорії «Bronze» у Борськи Микулаш в Словаччині.



Десятикілометрову дистанцію скороход Іван Банзерук подолав 40.37 хв. Він випередив на три секунди срібного призера, німця Джонатана Гілберта, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Легкоатлет з Волинівиборов «золото» на світовому турнірі World Race Walking Tour від World Athletics.Про це повідомили на сторінці Національного Олімпійського Комітету України.Змагання «Záhorácka Dvadsiatka» відбулися в рамках Світового туру зі спортивної ходьби категорії «Bronze» у Борськи Микулаш в Словаччині.Десятикілометрову дистанцію скороход Іван Банзерук подолав 40.37 хв. Він випередив на три секунди срібного призера, німця, який є віцечемпіоном Олімпіади-2020 на 50 км.

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