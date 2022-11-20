Волинянка отримала свідоцтво авторського права на свою музику

Волинянка отримала свідоцтво авторського права на свою музику
Відтепер свідоцтво авторського права на свою музику має Наталія Горщар з Любешева, котра разом зі своїм чоловіком утворила рок-гурт «Natalika».

Про це пише Нове життя.

Створену музику пані Наталія об’єднала у музичний альбом авторських інструментальних мелодій «Ритми двох сердець». Сюди увійшла 51 музична інструментальна композиція. Це – раніше опубліковані твори та ще не опубліковані. Крім авторської музики, у альбом увійши і дві рок-версії народних пісень: «Червона калина» і «Ворожка», які тепер теж зареєстровані й охороняються авторським правом.

Загальна тривалість звучання альбому – 186,52 хвилин.

Автор музики та аранжування – Наталія Горщар.

Свідоцтво авторського права – №119459 від 01 червня 2023 року.

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Теги: авторське право, музика, Наталія Горщар
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