У Луцькому районі жінки поцупили висаджені комунальниками чорнобривці. ВІДЕО

16 червня близько 21 години дві жінки з дитиною на вулиці Шевченка у Ківерцях вирішили поцупити чорнобривці, які були висаджені комунальниками напередодні.Про це повідомили у Ківерцівській міській раді.Завдяки небайдужим жителям момент крадіжки було зафіксовано на камеру мобільного телефону та передано працівникам міської ради."Очевидно, ці пані вирішили за рахунок платників податків прикрасити квітами свої подвір'я, показуючи не дуже хороший приклад своїй малій дитині. Не зупинило їх навіть те, що на вулиці білий день, проходять люди і поруч житлові багатоквартирні будинки. Якщо ви впізнали цих осіб, просимо звернутися або зателефонувати до міської ради", - йдеться в дописі.