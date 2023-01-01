У Луцьку водій, позбавлений прав керування, у стані сп’яніння спричинив ДТП

У Луцьку водій, позбавлений прав керування, у стані сп’яніння спричинив ДТП
У Луцьку 4 адміністративних матеріали склали патрульні на водія, який скоїв ДТП у стані сп’яніння.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

Поліцейським на службовий планшет надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Селищній у Луцьку. Патрульні відразу ж вирушили на місце. Там вони з’ясували, що 53-річний чоловік, який керував автомобілем у стані сп’яніння, в’їхав у стовб.

Перевіривши документи у 48-річного водія, патрульні з’ясували, що він був позбавлений права керування судом на три роки. Також чоловік не пред’явив інспекторам реєстраційний документ і страховий поліс. А ще — відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.

На порушника патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 126 (Відсутність полісу обов’язкового страхування) та ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

У Луцьку водій, позбавлений прав керування, у стані сп’яніння спричинив ДТП

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