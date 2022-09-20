Рейди на ринках Волині: перевіряли, чи є у продажі загибла через підрив Каховської ГЕС риба. ФОТО

Рейди на ринках Волині: перевіряли, чи є у продажі загибла через підрив Каховської ГЕС риба. ФОТО
17 та 18 червня волинські рибоохоронці спільно з працівниками Держпродспоживслужби провели спільні рейди по ринках Волинської області з метою перевірки та запобігання реалізації раніше загиблої риби після підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

Перевіряли ринки та місця стихійного продажу риби у містах: Ковель, Камінь-Каширський, Нововолинськ, Луцьк, смт Маневичі, смт Ратно, смт Стара Вижівка.

Під час рейду перевірялась законність набуття права володіння на водні біоресурси, що перебували в обігу. Рейдова група перевіряла наявність товарно-транспортної накладної на водні біоресурси затвердженої форми та правильність її оформлення.

Також здійснено моніторинг цін на живі, охолоджені водні біоресурси та продукти їх переробки: солена, в’ялена, морожена риба. Надано роз’яснення щодо порядку реєстрації оператором ринку харчових продуктів, їх реєстрація.

Під час рейду порушень чинного законодавства щодо порядку придбання та збуту риби, безпечності та окремих показників якості харчових продуктів не виявили.

Одночасно проводилась масово-роз’яснювальна робота з продавцями щодо заборони продажу червонокнижної риби.

Наразі фактів реалізації водних біоресурсів, непридатних до вживання, не встановили.

"Однак, закликаємо громадян бути пильними і не купувати рибу, яка продається на стихійних ринках без відповідних документів, невідомого походження та невстановленої якості, адже вона може бути шкідливою та смертельно небезпечною!", - йдеться у дописі.

Рейди на ринках Волині: перевіряли, чи є у продажі загибла через підрив Каховської ГЕС риба. ФОТО


Рейди на ринках Волині: перевіряли, чи є у продажі загибла через підрив Каховської ГЕС риба. ФОТО

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Теги: риба, Каховська ГЕС, Волинь
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