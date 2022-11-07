Розорали пасовища та засіяли зерновими: на Волині вимагають повернути земельну ділянку громаді

Розорали пасовища та засіяли зерновими: на Волині вимагають повернути земельну ділянку громаді
Розорали пасовища та засіяли зерновими – прокуратура наполягає на поверненні земельної ділянки вартістю 6 млн грн громаді.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури звернулися до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах Горохівської міської ради, аби розірвати договір оренди та зобов'язати фермерське господарство повернути громаді земельну ділянку площею майже 31 га й вартістю 6 мільйонів гривень.

Встановлено, що суб`єкт господарювання, орендуючи із 2013 року пасовища поблизу села Вільхівка Луцького району, насправді розорав їх та засіяв зерновими культурами.

Таким чином, використовуючи земельну ділянку не за цільовим призначенням, орендар порушив умови договору оренди та вимоги чинного законодавства.

Факт безгосподарського використання земель нині розслідує поліція, прокурори ж у суді наполягають на поверненні земельної ділянки громаді.

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Теги: Волинь, фермерське господарство, громада, прокуратура
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