Рф здійснює активний наступ на Лиманському та Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу, – Маляр





Про це Ганна Маляр.



"На сході зараз складна ситуація. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої. Ворог не залишає своїх планів вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Тож, сконцентрував на сході значну кількість своїх підрозділів, зокрема десантно-штурмових", - йдеться в повідомленні.



Маляр відзначила, що наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись.

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