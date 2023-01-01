Сотні мешканців Олешок загинули після підриву ГЕС, бо росіяни відмовили в евакуації, – ЦНС

Сотні мешканців Олешок загинули після підриву ГЕС, бо росіяни відмовили в евакуації, – ЦНС
Росіяни на тимчасово окупованих територіях не евакуйовували людей, які не мають російського паспорта.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За попередніми даними понад 500 мешканців тимчасово окупованих Олешок, що на лівобережжі Херсонщини, загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, хто не має російського паспорта. Порушуючи усі норми Міжнародного гуманітарного права та звичайної людяності, росіяни просто залишили місцевих на смерть. Дії росіян щодо цивільного населення мають всі ознаки геноциду і кожен, хто долучився до знущань з українців – понесе справедливе покарання.

Центр національного спротиву звертається до місцевого населення з проханням повідомити наявну інформацію про осіб, які були залученні до підриву ГЕС або ж знущань з цивільних на ТОТ, в телеграм-бот.

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Теги: підрив ГЕС, росіяни, втопилися люди
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