У районі на Волині втопилися двоє чоловіків
Сьогодні, 16:35
Упродовж останніх двох тижнів на водних об’єктах Камінь-Каширського району загинули дві людини. Восьмого червня в річці Оконка в селі Кукли Маневицької громади утопився місцевий житель, 1998 року народження. А 17 червня із озера Тросне рятувальники дістали тіло тридцятирічного мешканця Карасина Прилісненської громади.
Про це пише Нове життя.
Тож фахівці Камінь-Каширського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області просять громадян району дотримуватися елементарних правил поведінки під час відпочинку на водних об’єктах.
Зокрема, уникати купання в затоплених кар’єрах, штучних каналах, озерах, які використовуються з промисловою метою, пожежних водоймах тощо. Відпочивати дозволено лише в місцях, які спеціально облаштовані для масового відпочинку людей на воді, де є поблизу рятувальні пости та перевірене дно водойми. У Любешові таким місцем є пляж «Сонячний» на річці Стохід у селищі.
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Про це пише Нове життя.
Тож фахівці Камінь-Каширського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області просять громадян району дотримуватися елементарних правил поведінки під час відпочинку на водних об’єктах.
Зокрема, уникати купання в затоплених кар’єрах, штучних каналах, озерах, які використовуються з промисловою метою, пожежних водоймах тощо. Відпочивати дозволено лише в місцях, які спеціально облаштовані для масового відпочинку людей на воді, де є поблизу рятувальні пости та перевірене дно водойми. У Любешові таким місцем є пляж «Сонячний» на річці Стохід у селищі.
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