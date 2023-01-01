На Волині у дохід держави передали бурштину на мільйон гривень
Сьогодні, 16:00
За сприяння прокурорів на Волині для реалізації на користь державного бюджету передано бурштин вартістю майже 1 мільйон гривень.
Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За клопотанням прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області Камінь-Каширський районний суд скасував арешт майна та передав для реалізації 162,8 кг бурштину, який був визнаний речовими доказами у кримінальних провадженнях про незаконне його видобування.
Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені, зберігати бурштин під арештом в умовах воєнного стану, коли державний бюджет як ніколи потребує наповнення – недоцільно, - вважають у прокуратурі.
Згідно з рішенням суду сонячне каміння вартістю 929 тисяч гривень передане Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для реалізації на користь державного бюджету.
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Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.
За клопотанням прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області Камінь-Каширський районний суд скасував арешт майна та передав для реалізації 162,8 кг бурштину, який був визнаний речовими доказами у кримінальних провадженнях про незаконне його видобування.
Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені, зберігати бурштин під арештом в умовах воєнного стану, коли державний бюджет як ніколи потребує наповнення – недоцільно, - вважають у прокуратурі.
Згідно з рішенням суду сонячне каміння вартістю 929 тисяч гривень передане Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для реалізації на користь державного бюджету.
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