На Волині у дохід держави передали бурштину на мільйон гривень

За сприяння прокурорів на Волині для реалізації на користь державного бюджету передано бурштин вартістю майже 1 мільйон гривень.Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.За клопотанням прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області Камінь-Каширський районний суд скасував арешт майна та передав для реалізації 162,8 кг бурштину, який був визнаний речовими доказами у кримінальних провадженнях про незаконне його видобування.Зважаючи на те, що усі необхідні експертизи проведені, зберігати бурштин під арештом в умовах воєнного стану, коли державний бюджет як ніколи потребує наповнення – недоцільно, - вважають у прокуратурі.Згідно з рішенням суду сонячне каміння вартістю 929 тисяч гривень передане Державній установі «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» для реалізації на користь державного бюджету.