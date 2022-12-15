Волинські тероборонівці знищили на Сході спостережну вежу окупантів. ВІДЕО





Про це повідомили у



"Так, днями наша «пташечка» знищила вежу, на яку ворог встановив кілька потужних ретрансляторів та камер спостереження. У такий спосіб ми позбавили противника «очей» та «вух» на важливій ділянці фронту.

І це тільки початок – далі неодмінно буде! Рука бійців Волинської бригади тероборони точно не здригнеться – гнатимемо непроханих зайд до самісіньких воріт пекла!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підрозділи Волинської бригади тероборони швидко освоїли і успішно застосовують в бойових умовах на сході України FPV-дрони-камікадзе.Про це повідомили у бригаді "Так, днями наша «пташечка» знищила вежу, на яку ворог встановив кілька потужних ретрансляторів та камер спостереження. У такий спосіб ми позбавили противника «очей» та «вух» на важливій ділянці фронту.І це тільки початок – далі неодмінно буде! Рука бійців Волинської бригади тероборони точно не здригнеться – гнатимемо непроханих зайд до самісіньких воріт пекла!" - йдеться в повідомленні.

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