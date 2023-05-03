На Волині суд виправдав підозрюваного у корупції чиновника: подробиці





Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду від 29 травня, передає



Судячи з вироку, йдеться про фермерське господарство «Стельмащук», яке очолює ексдепутат Луцької міської ради Олександр Волинець. А викривачем у цій справі є колишній правоохоронець, а нині керівник Волинського обласного відділення громадської організації «Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України» Андрій Фрасолюк.



У вироку йдеться, що у травні 2022 власник фермерського господарства оформив Андрія Фрасолюка комерційним директором. І той почав вирішувати питання. Фрасолюк зустрівся із заступником начальника Головного управління Держпродспоживслужби в області Сергієм Войтюком і попросив його про сприяння в отриманні документів необхідних для продажу худоби. За це згодом дав йому 10 000 гривень, частина з яких нібито повинна була піти на оплату лабораторних досліджень. І оплати ці, мовляв, мав здійснити сам посадовець. За словами останнього, Фрасолюк зіслався на некомпетентність і зайнятість. Він, мовляв, паралельно займається розмитненням автомобілів і змушений часто відлучатися.



30 червня 2022 року Войтюка затримали в кафе у Рожищі з 10 тисячами гривень. А викрили чиновника оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління поліції Києва.



У суді Сергій Войтюк свою вину не визнав. Те, що брав гроші не заперечував, проте пояснив, що він їх не вимагав, а взяв як оплату за аналізи, які потрібні для одержання довідки про епізоотичне благополуччя фермерського господарства щодо інфекційних захворювань. У вироку, зокрема, описано, як посадовець пояснював суду «співпрацю» між його відомством і представником фермерського господарства:



«Я поцікавився в лабораторії, скільки коштує дане дослідження, та з’ясував, що на одну голову худоби всі дослідження вартують 800 гривень. Фрасолюк сказав, що планує продати п’ять голів, я відповів, що вартість послуг буде вартувати 3000-4000 гривень»



Крім того, Войтюк розповів, що Фрасолюк дуже хотів подякувати співробітникам Рожищенської ветлабораторії за роботу і він дозволив йому це зробити.



«Сергій Войтюк сказав, що якщо Фрасолюк має бажання подякувати хлопцям, то нехай подякує, а дівчатам з лабораторії може занести шампанське та цукерки, оскільки це не заборонено: «Хочеш дякувати, дякуй», – цитують слова обвинуваченого у суді.



Захист наполягав на тому, що це провокація. Суддя Рожищенського районного суду Наталія Шептицька погодилася з цим. Адже Фрасолюк не вперше виступає в ролі «викривача» хабарників.



«Визначаючи роль правоохоронних органів при розслідуванні кримінального провадження відносно Сергія Войтюка, суд доходить до переконання, що правоохоронні органи не обмежились пасивним розслідуванням, а штучно створили відповідні умови для вчинення злочину з метою його подальшого викриття, тобто даний злочин був фактично змодельований та спровокований працівниками правоохоронного органу, шляхом задіяння перевіреного свідка-викривача Андрія Фрасолюка, який, зважаючи на досліджені вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.05.2023 року у справі № 161/21914/21 та витяги з сайту Судової влади України із зазначенням справ, де фігурує Андрій Фрасолюк, цілком очевидно, спеціалізується на вчиненні провокації неправомірної вигоди».



Відтак Сергія Войтюка виправдали.



«Відповідно до сформованої позиції Європейського суду з прав людини наявність державного інтересу не можна використовувати в якості обґрунтування щодо використання доказів, отриманих в результаті поліцейської провокації, оскільки застосування таких доказів наражає обвинуваченого на ризик остаточно позбавитись справедливого судового розгляду із самого початку; внутрішньодержавне законодавство не повинно дозволяти використання доказів, отриманих в результаті підбурювання з боку державних агентів», – йдеться у вироку.



Вирок ще може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рожищенський районний суд виправдав підозрюваного у хабарництві заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Сергія Войтюка. Його затримали у 2022-ому з 10 тисячами гривень, які він нібито вимагав у фермерського господарства за дозвільні документи. Проте суд встановив провокацію.Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду від 29 травня, передає Сила правди Судячи з вироку, йдеться про фермерське господарство «Стельмащук», яке очолює ексдепутат Луцької міської ради. А викривачем у цій справі є колишній правоохоронець, а нині керівник Волинського обласного відділення громадської організації «Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України»У вироку йдеться, що у травні 2022 власник фермерського господарства оформив Андрія Фрасолюка комерційним директором. І той почав вирішувати питання. Фрасолюк зустрівся із заступником начальника Головного управління Держпродспоживслужби в області Сергієм Войтюком і попросив його про сприяння в отриманні документів необхідних для продажу худоби. За це згодом дав йому 10 000 гривень, частина з яких нібито повинна була піти на оплату лабораторних досліджень. І оплати ці, мовляв, мав здійснити сам посадовець. За словами останнього, Фрасолюк зіслався на некомпетентність і зайнятість. Він, мовляв, паралельно займається розмитненням автомобілів і змушений часто відлучатися.30 червня 2022 року Войтюка затримали в кафе у Рожищі з 10 тисячами гривень. А викрили чиновника оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління поліції Києва.У суді Сергій Войтюк свою вину не визнав. Те, що брав гроші не заперечував, проте пояснив, що він їх не вимагав, а взяв як оплату за аналізи, які потрібні для одержання довідки про епізоотичне благополуччя фермерського господарства щодо інфекційних захворювань. У вироку, зокрема, описано, як посадовець пояснював суду «співпрацю» між його відомством і представником фермерського господарства:«Я поцікавився в лабораторії, скільки коштує дане дослідження, та з’ясував, що на одну голову худоби всі дослідження вартують 800 гривень. Фрасолюк сказав, що планує продати п’ять голів, я відповів, що вартість послуг буде вартувати 3000-4000 гривень»Крім того, Войтюк розповів, що Фрасолюк дуже хотів подякувати співробітникам Рожищенської ветлабораторії за роботу і він дозволив йому це зробити.«Сергій Войтюк сказав, що якщо Фрасолюк має бажання подякувати хлопцям, то нехай подякує, а дівчатам з лабораторії може занести шампанське та цукерки, оскільки це не заборонено: «Хочеш дякувати, дякуй», – цитують слова обвинуваченого у суді.Захист наполягав на тому, що це провокація. Суддя Рожищенського районного суду Наталія Шептицька погодилася з цим. Адже Фрасолюк не вперше виступає в ролі «викривача» хабарників.«Визначаючи роль правоохоронних органів при розслідуванні кримінального провадження відносно Сергія Войтюка, суд доходить до переконання, що правоохоронні органи не обмежились пасивним розслідуванням, а штучно створили відповідні умови для вчинення злочину з метою його подальшого викриття, тобто даний злочин був фактично змодельований та спровокований працівниками правоохоронного органу, шляхом задіяння перевіреного свідка-викривача Андрія Фрасолюка, який, зважаючи на досліджені вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.05.2023 року у справі № 161/21914/21 та витяги з сайту Судової влади України із зазначенням справ, де фігурує Андрій Фрасолюк, цілком очевидно, спеціалізується на вчиненні провокації неправомірної вигоди».Відтак Сергія Войтюка виправдали.«Відповідно до сформованої позиції Європейського суду з прав людини наявність державного інтересу не можна використовувати в якості обґрунтування щодо використання доказів, отриманих в результаті поліцейської провокації, оскільки застосування таких доказів наражає обвинуваченого на ризик остаточно позбавитись справедливого судового розгляду із самого початку; внутрішньодержавне законодавство не повинно дозволяти використання доказів, отриманих в результаті підбурювання з боку державних агентів», – йдеться у вироку.Вирок ще може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію