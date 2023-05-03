На Волині суд виправдав підозрюваного у корупції чиновника: подробиці

На Волині суд виправдав підозрюваного у корупції чиновника: подробиці
Рожищенський районний суд виправдав підозрюваного у хабарництві заступника начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області Сергія Войтюка. Його затримали у 2022-ому з 10 тисячами гривень, які він нібито вимагав у фермерського господарства за дозвільні документи. Проте суд встановив провокацію.

Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду від 29 травня, передає Сила правди.

Судячи з вироку, йдеться про фермерське господарство «Стельмащук», яке очолює ексдепутат Луцької міської ради Олександр Волинець. А викривачем у цій справі є колишній правоохоронець, а нині керівник Волинського обласного відділення громадської організації «Міжнародна поліцейська автомобільна корпорація України» Андрій Фрасолюк.

У вироку йдеться, що у травні 2022 власник фермерського господарства оформив Андрія Фрасолюка комерційним директором. І той почав вирішувати питання. Фрасолюк зустрівся із заступником начальника Головного управління Держпродспоживслужби в області Сергієм Войтюком і попросив його про сприяння в отриманні документів необхідних для продажу худоби. За це згодом дав йому 10 000 гривень, частина з яких нібито повинна була піти на оплату лабораторних досліджень. І оплати ці, мовляв, мав здійснити сам посадовець. За словами останнього, Фрасолюк зіслався на некомпетентність і зайнятість. Він, мовляв, паралельно займається розмитненням автомобілів і змушений часто відлучатися.

30 червня 2022 року Войтюка затримали в кафе у Рожищі з 10 тисячами гривень. А викрили чиновника оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області та слідчі слідчого управління поліції Києва.

У суді Сергій Войтюк свою вину не визнав. Те, що брав гроші не заперечував, проте пояснив, що він їх не вимагав, а взяв як оплату за аналізи, які потрібні для одержання довідки про епізоотичне благополуччя фермерського господарства щодо інфекційних захворювань. У вироку, зокрема, описано, як посадовець пояснював суду «співпрацю» між його відомством і представником фермерського господарства:

«Я поцікавився в лабораторії, скільки коштує дане дослідження, та з’ясував, що на одну голову худоби всі дослідження вартують 800 гривень. Фрасолюк сказав, що планує продати п’ять голів, я відповів, що вартість послуг буде вартувати 3000-4000 гривень»

Крім того, Войтюк розповів, що Фрасолюк дуже хотів подякувати співробітникам Рожищенської ветлабораторії за роботу і він дозволив йому це зробити.

«Сергій Войтюк сказав, що якщо Фрасолюк має бажання подякувати хлопцям, то нехай подякує, а дівчатам з лабораторії може занести шампанське та цукерки, оскільки це не заборонено: «Хочеш дякувати, дякуй», – цитують слова обвинуваченого у суді.

Захист наполягав на тому, що це провокація. Суддя Рожищенського районного суду Наталія Шептицька погодилася з цим. Адже Фрасолюк не вперше виступає в ролі «викривача» хабарників.

«Визначаючи роль правоохоронних органів при розслідуванні кримінального провадження відносно Сергія Войтюка, суд доходить до переконання, що правоохоронні органи не обмежились пасивним розслідуванням, а штучно створили відповідні умови для вчинення злочину з метою його подальшого викриття, тобто даний злочин був фактично змодельований та спровокований працівниками правоохоронного органу, шляхом задіяння перевіреного свідка-викривача Андрія Фрасолюка, який, зважаючи на досліджені вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 03.05.2023 року у справі № 161/21914/21 та витяги з сайту Судової влади України із зазначенням справ, де фігурує Андрій Фрасолюк, цілком очевидно, спеціалізується на вчиненні провокації неправомірної вигоди».

Відтак Сергія Войтюка виправдали.

«Відповідно до сформованої позиції Європейського суду з прав людини наявність державного інтересу не можна використовувати в якості обґрунтування щодо використання доказів, отриманих в результаті поліцейської провокації, оскільки застосування таких доказів наражає обвинуваченого на ризик остаточно позбавитись справедливого судового розгляду із самого початку; внутрішньодержавне законодавство не повинно дозволяти використання доказів, отриманих в результаті підбурювання з боку державних агентів», – йдеться у вироку.

Вирок ще може бути оскаржений у Волинському апеляційному суді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: корупція, чиновник, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Встиг побувати вдома і обійняти рідних: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Стольніцьким
Сьогодні, 17:50
Волинські тероборонівці знищили на Сході спостережну вежу окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
На Волині суд виправдав підозрюваного у корупції чиновника: подробиці
Сьогодні, 17:28
6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО
Сьогодні, 17:10
На Волині державі повернули землі історико-культурного заповідника вартістю майже 19 мільйонів
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
Посадовицю міськради на Волині спіймали на корупції Посадовицю міськради на Волині спіймали на корупції
07 червень, 17:55
НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів НАБУ схопило голову Верховного Суду Князєва на хабарі у 3 млн доларів
16 травень, 01:01
Директорку ліцею у Луцькому районі покарали за корупцію Директорку ліцею у Луцькому районі покарали за корупцію
12 травень, 18:00
Чиновника з Волині виправдали у справі про отримання хабара Чиновника з Волині виправдали у справі про отримання хабара
10 травень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку маршрутка на світлофорі влетіла у легковик, той — у інше авто. ВІДЕО
Сьогодні, 18:10
 0
Встиг побувати вдома і обійняти рідних: на Волині попрощалися із Героєм Олександром Стольніцьким
Сьогодні, 17:50
 0
Волинські тероборонівці знищили на Сході спостережну вежу окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:31
 0
На Волині суд виправдав підозрюваного у корупції чиновника: подробиці
Сьогодні, 17:28
 0
6 тисяч доларів – за переправлення за кордон: на Волині викрили злочинну схему втечі ухилянтів з України. ФОТО
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8