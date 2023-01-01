Без батька залишились троє синів: на Волині дружині загиблого Героя вручили орден чоловіка
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Захисника із села Глухи Дубечненської громади Богдана Крикончука нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
У понеділок, 19 червня, нагороду вручили дружині загиблого воїна Оксані Крикончук. Про це написала Тетяна Дегтярук у фейсбуці, - передає Район.Стара Вижівка.
Богдан Крикончук пішов боронити Україну добровольцем, повернувшись із Фінляндії, де перебував на заробітках.
«По-іншому чоловік не міг учинити. По приїзді відразу звернувся до військкомату. 15 травня прийняв присягу, а 1 червня разом із побратимами вирушив у напрямку Харкова», − ідеться в повідомленні.
Військову службу проходив у 80-й окремій механізованій бригаді. За спеціальністю – стрілець-санітар третьої десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону, солдат.
Богдан Крикончук брав участь у звільненні Ізюма. Загинув 28 вересня 2022 року поблизу Пролетарського Харківської області.
«Це була операція з визволення Лимана. На Ізюм зайшли без втрат, а от під Лиманом опинилися в пастці, і парамедик з кількома іншими солдатами виходив з оточення останній на бронемашині. Натрапили на міну, загинуло відразу четверо», − ідеться в дописі.
У захисника залишилися мати, дружина, троє синів.
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У понеділок, 19 червня, нагороду вручили дружині загиблого воїна Оксані Крикончук. Про це написала Тетяна Дегтярук у фейсбуці, - передає Район.Стара Вижівка.
Богдан Крикончук пішов боронити Україну добровольцем, повернувшись із Фінляндії, де перебував на заробітках.
«По-іншому чоловік не міг учинити. По приїзді відразу звернувся до військкомату. 15 травня прийняв присягу, а 1 червня разом із побратимами вирушив у напрямку Харкова», − ідеться в повідомленні.
Військову службу проходив у 80-й окремій механізованій бригаді. За спеціальністю – стрілець-санітар третьої десантно-штурмової роти, першого десантно-штурмового батальйону, солдат.
Богдан Крикончук брав участь у звільненні Ізюма. Загинув 28 вересня 2022 року поблизу Пролетарського Харківської області.
«Це була операція з визволення Лимана. На Ізюм зайшли без втрат, а от під Лиманом опинилися в пастці, і парамедик з кількома іншими солдатами виходив з оточення останній на бронемашині. Натрапили на міну, загинуло відразу четверо», − ідеться в дописі.
У захисника залишилися мати, дружина, троє синів.
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