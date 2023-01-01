Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня

У четвер, 22 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 23-28° тепла.За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.: у цей день вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи день 22 червня мав ще й таку назву – Кирило Кінець Весни Початок Літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що "На Кирила сонечко віддає землі усю свою силу". По сонцю і про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку – потрібно незабаром чекати на дощ.