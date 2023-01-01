Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 червня
Сьогодні, 20:00
У четвер, 22 червня, на Волині очікується мінлива хмарність. Невеликий короткочасний дощ.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 23-28° тепла.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи день 22 червня мав ще й таку назву – Кирило Кінець Весни Початок Літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що "На Кирила сонечко віддає землі усю свою силу". По сонцю і про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку – потрібно незабаром чекати на дощ.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16° тепла, вдень 23-28° тепла.
За даними Sinoptik, з ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять святителя Кирила Олександрійського. У минулі часи день 22 червня мав ще й таку назву – Кирило Кінець Весни Початок Літу. Це другий день літнього сонцестояння, і це найдовший день у році. З цього приводу наші пращури говорили, що "На Кирила сонечко віддає землі усю свою силу". По сонцю і про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку – потрібно незабаром чекати на дощ.
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