22 червня на Волині: гортаючи календар

22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження у волинського історика та краєзнавця Сергія Панишка (на фото).

Також день народження святкує екс-заступниця луцького міського голови Лариса Соколовська.

Вітаємо їх, а також іменинників – тих, хто носить імена Олександр, Кирило, Марія та Марфа.

Бажаємо усім міцного здоров'я, щастя, достатку й радості від життя.

Сьогодні – річниця початку німецько-радянської війни. 22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина напала на Радянський Союз. Однією з перших від нападу постраждала Україна, зокрема й Волинь.

В Україні цей День закріплений відповідно до Указу Президента України від 17 листопада 2000 року і має назву «День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні».

У 2012 році у цей день у Луцьку відкрили фотовиставку, присвячену «холодній війні». Поляки показали лучанам своє бачення «холодної війни», яка зачепила Польщу з середини 1940 до початку 1990.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина голови Луцької райради, який «втік» за кордон, розпродує сімейне майно
Як пропаганда змінює волинян, які виїхали у Білорусь і що вони кажуть про війну. ВІДЕО
«Втеча» голови Луцької райради: відповіді на деякі поширені запитання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 21 червня
21 червень, 23:23
«Дія» тимчасово не працюватиме
21 червень, 22:56
У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО
21 червень, 22:13
«Волинь» втратила професійний статус та виключена з ПФЛ
21 червень, 21:32
Схожі новини
20 червня на Волині: гортаючи календар 20 червня на Волині: гортаючи календар
20 червень, 00:00
16 червня на Волині: гортаючи календар 16 червня на Волині: гортаючи календар
16 червень, 00:00
14 червня на Волині: гортаючи календар 14 червня на Волині: гортаючи календар
14 червень, 00:00
10 червня на Волині: гортаючи календар 10 червня на Волині: гортаючи календар
10 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 21 червня
21 червень, 23:23
 0
«Дія» тимчасово не працюватиме
21 червень, 22:56
 0
У самісінький бліндаж: волинські тероборонівці показали, як нищать окупантів дронами. ВІДЕО
21 червень, 22:13
 0
«Волинь» втратила професійний статус та виключена з ПФЛ
21 червень, 21:32
 0
Медіа
відео
1/8