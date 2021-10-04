Луцькі пауерліфтери отримали 20 тисяч гривень від міськради. ФОТО

Луцькі пауерліфтери отримали 20 тисяч гривень від міськради. ФОТО
Спортсменка-пауерліфтерка Оксана Мотрунчик та її тренер Олег Хом'як з Луцька отримали подяки від міського голови та сертифікат на суму 20 000 гривень від міської ради.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Зустрівся з двома луцькими атлетами, і на знак вдячності за високі спортивні здобутки вручив їм Подяки міського голови та сертифікат на 20 000 гривень. Відзнаки отримали заслужений тренер України з пауреліфтингу Олег Хом’як (19 років тренерського досвіду) та майстер спорту України з пауерліфтингу Оксана Мотрунчик", - написав Ігор Поліщук.

Варто зазначити, що в послужному списку спортсменки – сім чемпіонських звань, у тому числі звання чемпіонки світу 2023 року з жиму лежачи, здобуте нещодавно на змагання у Південній Африці.

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Теги: Луцька міська рада, спорт, нагороди
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