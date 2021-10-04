Луцькі пауерліфтери отримали 20 тисяч гривень від міськради. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Спортсменка-пауерліфтерка Оксана Мотрунчик та її тренер Олег Хом'як з Луцька отримали подяки від міського голови та сертифікат на суму 20 000 гривень від міської ради.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Зустрівся з двома луцькими атлетами, і на знак вдячності за високі спортивні здобутки вручив їм Подяки міського голови та сертифікат на 20 000 гривень. Відзнаки отримали заслужений тренер України з пауреліфтингу Олег Хом’як (19 років тренерського досвіду) та майстер спорту України з пауерліфтингу Оксана Мотрунчик", - написав Ігор Поліщук.
Варто зазначити, що в послужному списку спортсменки – сім чемпіонських звань, у тому числі звання чемпіонки світу 2023 року з жиму лежачи, здобуте нещодавно на змагання у Південній Африці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
"Зустрівся з двома луцькими атлетами, і на знак вдячності за високі спортивні здобутки вручив їм Подяки міського голови та сертифікат на 20 000 гривень. Відзнаки отримали заслужений тренер України з пауреліфтингу Олег Хом’як (19 років тренерського досвіду) та майстер спорту України з пауерліфтингу Оксана Мотрунчик", - написав Ігор Поліщук.
Варто зазначити, що в послужному списку спортсменки – сім чемпіонських звань, у тому числі звання чемпіонки світу 2023 року з жиму лежачи, здобуте нещодавно на змагання у Південній Африці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі пауерліфтери отримали 20 тисяч гривень від міськради. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Скільки репарацій хоче отримати Україна від росії
Сьогодні, 01:15
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 21 червня
21 червень, 23:23
«Дія» тимчасово не працюватиме
21 червень, 22:56
Медіа