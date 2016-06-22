У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса: розповіли деталі

У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса: розповіли деталі
22 червня, близько 16-ї години, на Соборності водій тролейбуса скоїв дорожньо-транспортну пригоду: на нього патрульні склали протокол.

Про це повідомляють у пресслужбі потрульної поліції області.

Поліцейські, які прибули на повідомлення про автопригоду, з'ясували, що керманич тролейбуса не вибрав безпечної швидкості та не вжив заходів для її зменшення аж до зупинки транспортнтого засобу. Унаслідок цього він здійснив зіткнення з автомобілем марки Toyota.

Через удар обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників події не постраждав.

На кермувальника тролейбуса інспектори склали протокол за ст 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк, Соборності
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