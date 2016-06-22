У Луцьку – ДТП за участю тролейбуса: розповіли деталі





Про це повідомляють у пресслужбі потрульної поліції області.



Поліцейські, які прибули на повідомлення про автопригоду, з'ясували, що керманич тролейбуса не вибрав безпечної швидкості та не вжив заходів для її зменшення аж до зупинки транспортнтого засобу. Унаслідок цього він здійснив зіткнення з автомобілем марки Toyota.



Через удар обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників події не постраждав.



На кермувальника тролейбуса інспектори склали протокол за ст 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 червня, близько 16-ї години, на Соборності водій тролейбуса скоїв дорожньо-транспортну пригоду : на нього патрульні склали протокол.Про це повідомляють у пресслужбі потрульної поліції області.Поліцейські, які прибули на повідомлення про автопригоду, з'ясували, що керманич тролейбуса не вибрав безпечної швидкості та не вжив заходів для її зменшення аж до зупинки транспортнтого засобу. Унаслідок цього він здійснив зіткнення з автомобілем марки Toyota.Через удар обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто з учасників події не постраждав.На кермувальника тролейбуса інспектори склали протокол за ст 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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