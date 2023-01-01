П’яний водій у Луцьку покинув авто і спробував втекти від патрульних пішки
Сьогодні, 14:48
Лише упродовж минулого тижня волинські патрульні виявили 31 водія, який перебував за кермом у стані спʼяніння.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема на вулиці Івана Кожедуба у Луцьку патрульні побачили транспортний засіб марки Mercedes. Коли ж його керманич помітив службовий автомобіль поліцейських, то різко змінив напрямок руху, покинув автомобіль та почав втікати. Патрульні наздогнали чоловіка та виявили у нього ознаки наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду водій відмовився.
Як зʼясували інспектори згодом, 31-річний чоловік вже не раз був притягнутий до відповідальності за керування у нетверезому стані.
Та цього разу на порушника охоронці порядку склали протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння втретє протягом року) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Зокрема на вулиці Івана Кожедуба у Луцьку патрульні побачили транспортний засіб марки Mercedes. Коли ж його керманич помітив службовий автомобіль поліцейських, то різко змінив напрямок руху, покинув автомобіль та почав втікати. Патрульні наздогнали чоловіка та виявили у нього ознаки наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду водій відмовився.
Як зʼясували інспектори згодом, 31-річний чоловік вже не раз був притягнутий до відповідальності за керування у нетверезому стані.
Та цього разу на порушника охоронці порядку склали протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння втретє протягом року) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
П’яний водій у Луцьку покинув авто і спробував втекти від патрульних пішки
Сьогодні, 14:48
На Волині вшанували пам’ять 8 полеглих Героїв
Сьогодні, 14:31