П’яний водій у Луцьку покинув авто і спробував втекти від патрульних пішки

П’яний водій у Луцьку покинув авто і спробував втекти від патрульних пішки
Лише упродовж минулого тижня волинські патрульні виявили 31 водія, який перебував за кермом у стані спʼяніння.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

Зокрема на вулиці Івана Кожедуба у Луцьку патрульні побачили транспортний засіб марки Mercedes. Коли ж його керманич помітив службовий автомобіль поліцейських, то різко змінив напрямок руху, покинув автомобіль та почав втікати. Патрульні наздогнали чоловіка та виявили у нього ознаки наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду водій відмовився.

Як зʼясували інспектори згодом, 31-річний чоловік вже не раз був притягнутий до відповідальності за керування у нетверезому стані.

Та цього разу на порушника охоронці порядку склали протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння втретє протягом року) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.


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Теги: патрульні, Луцьк
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