П’яний водій у Луцьку покинув авто і спробував втекти від патрульних пішки

Лише упродовж минулого тижня волинські патрульні виявили 31 водія, який перебував за кермом у стані спʼяніння.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Зокрема на вулиці Івана Кожедуба у Луцьку патрульні побачили транспортний засіб марки Mercedes. Коли ж його керманич помітив службовий автомобіль поліцейських, то різко змінив напрямок руху, покинув автомобіль та. Патрульні наздогнали чоловіка та виявили у нього ознаки наркотичного спʼяніння. Від проходження медичного огляду водій відмовився.Як зʼясували інспектори згодом, 31-річний чоловік вже не раз був притягнутий до відповідальності за керування у нетверезому стані.Та цього разу на порушника охоронці порядку склали протокол за ч. 3 ст. 130 (Керування у стані спʼяніння втретє протягом року) КУпАП та інші адміністративні матеріали згідно із вчиненими правопорушеннями.