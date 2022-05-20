Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні

Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні
У США значно збільшилася кількість прихильників посилення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Телеграмна служба новин.

Результати опитування FOX News свідчать:

- 31% респондентів вважають, що США повинні робити більше для України, щоб допомогти захиститися від рф,
- 35% кажуть, що поточний рівень підтримки достатній,
- 30% – робити потрібно менше.
Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні

Таким чином, з листопада поточного року кількість тих, хто підтримує збільшення допомоги Україні в США зросла на 10 пунктів.

Довідково:

Соціологічне опитування проводилося 10-13 грудня. Похибка може становити близько 3%.

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Теги: військова допомога, США
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