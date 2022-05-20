Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні
Сьогодні, 15:28
У США значно збільшилася кількість прихильників посилення військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Результати опитування FOX News свідчать:
- 31% респондентів вважають, що США повинні робити більше для України, щоб допомогти захиститися від рф,
- 35% кажуть, що поточний рівень підтримки достатній,
- 30% – робити потрібно менше.
Таким чином, з листопада поточного року кількість тих, хто підтримує збільшення допомоги Україні в США зросла на 10 пунктів.
Довідково:
Соціологічне опитування проводилося 10-13 грудня. Похибка може становити близько 3%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Телеграмна служба новин.
Результати опитування FOX News свідчать:
- 31% респондентів вважають, що США повинні робити більше для України, щоб допомогти захиститися від рф,
- 35% кажуть, що поточний рівень підтримки достатній,
- 30% – робити потрібно менше.
Таким чином, з листопада поточного року кількість тих, хто підтримує збільшення допомоги Україні в США зросла на 10 пунктів.
Довідково:
Соціологічне опитування проводилося 10-13 грудня. Похибка може становити близько 3%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хлопчик із села біля Луцька став чемпіоном України з джиу-джитсу
Сьогодні, 15:46
Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні
Сьогодні, 15:28