Серед американців різко зросла підтримка військової допомоги Україні

військової допомоги Україні.



Про це повідомляє Телеграмна служба новин.



Результати опитування FOX News свідчать:



- 31% респондентів вважають, що США повинні робити більше для України, щоб допомогти захиститися від рф,

- 35% кажуть, що поточний рівень підтримки достатній,

- 30% – робити потрібно менше.



Таким чином, з листопада поточного року кількість тих, хто підтримує збільшення допомоги Україні в США зросла на 10 пунктів.



Довідково:



Соціологічне опитування проводилося 10-13 грудня. Похибка може становити близько 3%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У США значно збільшилася кількість прихильників посиленняПро це повідомляє Телеграмна служба новин.Результати опитування FOX News свідчать:- 31% респондентів вважають, що США повинні робити більше для України, щоб допомогти захиститися від рф,- 35% кажуть, що поточний рівень підтримки достатній,- 30% – робити потрібно менше.Таким чином, з листопада поточного року кількість тих, хто підтримує збільшення допомоги Україні в США зросла на 10 пунктів.

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