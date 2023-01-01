У Пентагоні попередили Конгрес, що гроші для України закінчаться до 30 грудня
Сьогодні, 05:11
Контролер Міноборони США Майкл МакКорд заявив, що у відомства до 30 грудня закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування допомоги Києву.
Про це посадовець повідомив у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, – пише Суспільне.
«Пентагон витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї та техніки, що замінять ту, яка була вилучена із запасів і відправлена в Україну», – зазначив МакКорд.
Контролер пояснив, що після того, як ці кошти будуть виділені, Міністерство оборони США вичерпає фінансування, доступне відомству для допомоги Україні в галузі безпеки.
Як вказало Bloomberg, лист посадовця покликаний чинити тиск на американський Конгрес з приводу схвалення понад 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.
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Про це посадовець повідомив у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, – пише Суспільне.
«Пентагон витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї та техніки, що замінять ту, яка була вилучена із запасів і відправлена в Україну», – зазначив МакКорд.
Контролер пояснив, що після того, як ці кошти будуть виділені, Міністерство оборони США вичерпає фінансування, доступне відомству для допомоги Україні в галузі безпеки.
Як вказало Bloomberg, лист посадовця покликаний чинити тиск на американський Конгрес з приводу схвалення понад 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.
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