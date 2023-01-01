У Пентагоні попередили Конгрес, що гроші для України закінчаться до 30 грудня

Майкл МакКорд заявив, що у відомства до 30 грудня закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування допомоги Києву.



Про це посадовець повідомив у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, –



«Пентагон витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї та техніки, що замінять ту, яка була вилучена із запасів і відправлена в Україну», – зазначив МакКорд.



Контролер пояснив, що після того, як ці кошти будуть виділені, Міністерство оборони США вичерпає фінансування, доступне відомству для допомоги Україні в галузі безпеки.



Як вказало Bloomberg, лист посадовця покликаний чинити тиск на американський Конгрес з приводу схвалення понад 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Контролер Міноборони СШАзаявив, що у відомства до 30 грудня закінчаться кошти на заміну зброї, відправленої в Україну, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування допомоги Києву.Про це посадовець повідомив у листі керівникам комітетів з оборонної політики та асигнувань Палати представників і Сенату, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, – пише Суспільне.«Пентагон витрачає останні 1,07 мільярда доларів на закупівлю нової зброї та техніки, що замінять ту, яка була вилучена із запасів і відправлена в Україну», – зазначив МакКорд.Контролер пояснив, що після того, як ці кошти будуть виділені, Міністерство оборони США вичерпає фінансування, доступне відомству для допомоги Україні в галузі безпеки.Як вказало Bloomberg, лист посадовця покликаний чинити тиск на американський Конгрес з приводу схвалення понад 60 мільярдів доларів, які президент Джо Байден запросив для допомоги Україні.

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