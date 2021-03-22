У садочках Луцької громади подорожчає харчування дітей

У садочках Луцької громади подорожчає харчування дітей
У 2024 році харчування однієї дитини в закладах дошкільної освіти подорожчає на 5-8 гривень, залежно від закладу.

Відповідне рішення ухвалили члени міськвиконкому на засіданні у понеділок, 18 грудня, передає ВСН.

Зокрема, рішенням установили плату за харчування однієї дитини в день у закладах дошкільної освіти:

1) у групах загального розвитку закладів дошкільної освіти та у дошкільному підрозділі, що в складі комунального закладу середньої освіти «Клепачівська гімназія № 35 Луцької міської ради», у розмірі:

для дітей віком до 4-х років – 45,00 грн (було 40 грн);

для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 55,00 грн (було 50 грн);

для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС: до 4-х років – 45,00 грн, від 4-х до 7-ми років – 55,00 грн;

2) у закладі дошкільної освіти № 29 у розмірі:

для дітей віком до 4-х років – 55,00 грн (було 47 грн);

для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 65,00 грн (було 57 грн);

3) у групах компенсуючого типу та інклюзивних групах для дітей закладів дошкільної освіти у розмірі:

для дітей віком до 4-х років – 45,00 грн (було 40 грн);

для дітей віком від 4-х до 7-ми років – 55,00 грн (було 50 грн);

4) у закладі дошкільної освіти № 28 у розмірі:

в групах з 12-годинним перебуванням дітей – 55,00 грн (було 50 грн).

Пільгу при оплаті за харчування у закладах дошкільної освіти в розмірі 30 % від розміру плати за харчування на день надано для дітей:

1) місце проживання яких зареєстроване на території міста Луцька або інших населених пунктів, що належать до Луцької міської територіальної громади;

2) місце проживання яких не зареєстроване на території міста Луцька або інших населених пунктів, що належать до Луцької міської територіальної громади, за умови:

укладання угод про здійснення міжбюджетних трансфертів між Луцькою міською радою та об’єднаною територіальною громадою чи іншим органом місцевого самоврядування;

якщо батьки дитини або один із них працює в установах, організаціях і підприємствах незалежно від форми власності, фізична особа-підприємець (їх наймані працівники), самозайняті особи (особи, які займаються незалежною професійною діяльністю), які сплачують в бюджет Луцької міської територіальної громади податок з доходів фізичних осіб та/або єдиний податок.

50 % від вартості харчування платитимуть батьки, у сім’ях яких є троє і більше дітей.

Безкоштовно харчуватимуться діти:

- із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок про призначення такої допомоги, виданих органами праці та соціального захисту);

- військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, які беруть безпосередню участь у бойових діях, перебуваючи безпосередньо в районах у період здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії (на підставі довідок, наказів тощо, виданих відповідними уповноваженими органами);

- осіб з інвалідністю внаслідок війни (на підставі копії відповідного посвідчення);

- батьки, яких загинули під час виконання службових обов’язків;

- чиї батьки призвані на військову службу по мобілізації на виконання Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» (на підставі відповідних документів);

- чиї батьки мають статус бійця-добровольця антитерористичної операції (на підставі копії відповідного посвідчення);

- чиї батьки є добровольцями добровольчого формування Луцької міської територіальної громади № 1 (на підставі документів, виданих відповідними уповноваженими органами);

- чиї батьки є постраждалими учасниками Революції Гідності (на підставі документів, виданих відповідними уповноваженими органами);

- зниклих безвісти військовослужбовців та військовополонених (на підставі довідок, виданих відповідними уповноваженими органами);

- батьків, яким надано статуси «Член сім’ї загиблого», «Член сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України»;

- у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю;

- дітей, з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

- у закладі дошкільної освіти (групах) – для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах), інклюзивних групах – для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

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Теги: садочки, харчування
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