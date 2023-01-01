19 грудня на Волині: гортаючи календар
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19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).
Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа, а нині військового ЗСУ Володимира Хомича.
Іменини сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія.
19 грудня в Україні святкують День адвокатури.
Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним. Подія була започаткована за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 1992 року, а трішки пізніше (2000 року) почали ухвалювати низку програм, які допомагають боротися з бідністю.
А ще 19 грудня День вічнозеленого дерева.
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Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа, а нині військового ЗСУ Володимира Хомича.
Іменини сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.
Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!
19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія.
19 грудня в Україні святкують День адвокатури.
Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним. Подія була започаткована за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 1992 року, а трішки пізніше (2000 року) почали ухвалювати низку програм, які допомагають боротися з бідністю.
А ще 19 грудня День вічнозеленого дерева.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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