19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник(на фото).Також особисте свято у журналістки, фотографа, а нині військового ЗСУІменини сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія.19 грудня в Україні святкують День адвокатури.Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним. Подія була започаткована за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 1992 року, а трішки пізніше (2000 року) почали ухвалювати низку програм, які допомагають боротися з бідністю.А ще 19 грудня День вічнозеленого дерева.