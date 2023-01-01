19 грудня на Волині: гортаючи календар

19 грудня на Волині: гортаючи календар
19 грудня день народження відзначає волинський фотохудожник Віктор Чухрай (на фото).

Також особисте свято у журналістки Ольги Борисової, фотографа, а нині військового ЗСУ Володимира Хомича.

Іменини сьогодні святкують Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.

Вітаємо іменинників, а також тих, у кого сьогодні день народження, та бажаємо миру, міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

19 грудня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Григорія.

19 грудня в Україні святкують День адвокатури.

Також 19 грудня Міжнародний день допомоги бідним. Подія була започаткована за ініціативи Організації Об'єднаних Націй 1992 року, а трішки пізніше (2000 року) почали ухвалювати низку програм, які допомагають боротися з бідністю.

А ще 19 грудня День вічнозеленого дерева.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, свята, дні народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невтомні: як подвір'я лучан Наталки та Володимира Грушок стало волонтерським центром
«До наших дітей приходить лише Миколай і ніякого Діда Мороза», - волинська етнологиня
Не сніжинки і не зайчики: які новорічні костюми шукають для дітей у Луцьку і яка ціна
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку вулицю Крилова хочуть перейменувати на честь загиблого захисника
18 грудень, 23:43
Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка
18 грудень, 23:12
Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм
18 грудень, 22:49
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 22:19
Схожі новини
18 грудня на Волині: гортаючи календар 18 грудня на Волині: гортаючи календар
18 грудень, 00:00
29 листопада на Волині: гортаючи календар 29 листопада на Волині: гортаючи календар
29 листопад, 00:00
27 листопада на Волині: гортаючи календар 27 листопада на Волині: гортаючи календар
27 листопад, 00:00
9 листопада на Волині: гортаючи календар 9 листопада на Волині: гортаючи календар
09 листопад, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
19 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцьку вулицю Крилова хочуть перейменувати на честь загиблого захисника
18 грудень, 23:43
 0
Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка
18 грудень, 23:12
 0
Волинянин продає готель і ресторан біля митниці, щоб добудувати храм
18 грудень, 22:49
 0
Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання
18 грудень, 22:19
 0
Медіа
відео
1/8