Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка

Мобілізація жінок можлива. Нардепка від партії «Голос»розказала про необхідність ухвалювати непопулярні рішення, аби вистояти у війні.Інна Совсун зізналася, що потреба у мобілізації жінок може виникнути, однак наголосила, що для цього рішення необхідні відповідні інструменти та обґрунтування, зокрема відповіді на питання, чи є у держави достатньо ресурсів для забезпечення жінок усім необхідним для несення військової служби, на яких посадах вони матимуть можливість працювати, чи будуть мобілізовувати жінок з дітьми та закривати для них кордон. Також Совсун висловила сумнів у готовності ТЦК до нового витка мобілізації.