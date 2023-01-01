Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка

Мобілізація жінок є імовірною, якщо це буде потрібно для оборони країни, - нардепка

Мобілізація жінок можлива. Нардепка від партії «Голос» Інна Совсун розказала про необхідність ухвалювати непопулярні рішення, аби вистояти у війні.

Інна Совсун зізналася, що потреба у мобілізації жінок може виникнути, однак наголосила, що для цього рішення необхідні відповідні інструменти та обґрунтування, зокрема відповіді на питання, чи є у держави достатньо ресурсів для забезпечення жінок усім необхідним для несення військової служби, на яких посадах вони матимуть можливість працювати, чи будуть мобілізовувати жінок з дітьми та закривати для них кордон. Також Совсун висловила сумнів у готовності ТЦК до нового витка мобілізації.



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Теги: Мобілізація жінок, Верховна Рада
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