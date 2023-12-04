У Луцьку вулицю Крилова хочуть перейменувати на честь загиблого захисника





Про це інформував міський голова Луцька у Фейсбуці.



"За погодженням з мамою нашого загиблого Героя, вношу пропозицію перейменувати вулицю Крилова на вулицю Миколи Мялковського", - йдеться у повідомленні.



Лучанин Микола Мялковський у перший день повномасштабної війни написав заяву на звільнення з роботи в Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну.



28-річний молодший сержант Микола Мялковський загинув 04.12.2023 року, захищаючи Батьківщину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міський голова Луцька Ігор Поліщук вносить пропозицію перейменувати вулицю Крилова на честь загиблого військового Миколи Мялковського. Ця пропозиція була погоджена з мамою полеглого Героя Тетяною Мялковською.Про це інформував міський голова Луцька у Фейсбуці."За погодженням з мамою нашого загиблого Героя, вношу пропозицію перейменувати вулицю Крилова на вулицю Миколи Мялковського", - йдеться у повідомленні.Лучанин Микола Мялковський у перший день повномасштабної війни написав заяву на звільнення з роботи в Люблінській міській раді і приїхав додому захищати Україну.28-річний молодший сержант Микола Мялковський загинув 04.12.2023 року, захищаючи Батьківщину.

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