Бюджет Луцької громади-2024: відбулися громадські слухання





Як розповів Сергій Поліщук, потреба у фінансуванні армії зростає, тому залучення міста та його фінансування обов'язково.



"Потрібен чітке фінансування міської ради потреб ми і засобів для боротьби з окупантами. Ми чекаємо від міськради простих, адекватних рішень, які вони ж самі озвучили", — сказав військовий.



Учасниця слухань Юлія Цехош каже: коштів, які місто виділяє на підтримку війська, недостатньо, тож це слід врахувати при формуванні бюджету на 2024 рік.



"Навчаюся в Празі, приїхала сюди на два тижні відпустки, але після навчання збираюся повертатися в Луцьк і хочеться, щоб не було соромно за місто. Не достатньо грошей передбачено на ЗСУ, хочемо запитати на шо ідуть гроші, зокрема десятки мільйонів ідуть на витрати, які класифіковані, як "інше", — говорить лучанка.



Лучанка Юлія Степаненко прийшла на слухання із донькою Дариною. Зі слів жінки, її чоловік з перших днів повномасштабної війни пішов у ЗСУ добровольцем. Каже: військові потребують значної фінансової підтримки.



"Вже майже два роки це все на їхньому забезпечені. Вони купували собі від форми до амуніцію. Зараз вони купують собі дрони, техніку, машини та інше. Я хочу, щоб мої діти зустрічали свята в колі сім'ї. Я хочу, щоб діти мріяли про банальні іграшки, подарунки, щоб кишенькові збирали на велосипед, а не збирали на дрони", — сказала лучанка.



Школярка Дарина Степаненко додала, що хоче швидшого повернення свого тата з війни та скорішої перемоги України.



Консультації із громадськістю щодо проєкту бюджету на 2024 рік, які мали стартувати о 15:00, відтермінували: за пів години до початку надійшло електронне повідомлення про замінування будівлі Луцькради.



Як зазначив начальник господарсько-технічного відділу міськради Анатолій Махецький, усіх евакуювали, аби вибухотехніки оглянули приміщення.



Повідомлення про замінування не підтвердилося, розповів поліцейський Василь Климюк. Людям у міськраду дозволи зайти о 15:30. У залі зареєструвався 41 учасник слухань і шестеро жителів громади долучилися онлайн, розповіла начальниця оргвідділу Олена Барська.



Загалом бюджет на наступний рік прогнозують із видатками в 3,9 мільярда гривень, розповіла директорка департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова. З її слів, на підтримку ЗСУ запланували не менш як 500 млн гривень: "Частина — з бюджету на 2024 рік, частина — під час розподілу вільних залишків".



Військовослужбовець Сергій Поліщук запропонував виділяли на армію 41 мільйон гривень щомісячно. Заступниця міського голови Ірина Чебелюк зазначила: гарантувати це не можуть.



"Специфіка закупівель, що не спрогнозуємо: це 41 чи 80 у місяць. Може бути 160 млн у місяць, а наступний нуль, бо відбуваються тендерні закупівлі", — сказала посадовиця.



Загалом обговорення проєкту бюджету Луцької громади тривало 2,5 години. У підсумку озвучені пропозиції внесли у протокол, їх розглянуть під час ухвалення бюджету на засіданні сесії міської ради в середу, 20 грудня, додала Ірина Чебелюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині 18 грудня відбулися консультації з громадськістю щодо бюджету Луцької громади на наступний рік. Перед початком слухань о 14:30 біля міської ради почали збиратися лучани з плакатами про підтримку армії, а також приєдналися військові, аби висловити свою позицію.Як розповів Суспільному учасник слухань, військовослужбовець, потреба у фінансуванні армії зростає, тому залучення міста та його фінансування обов'язково."Потрібен чітке фінансування міської ради потреб ми і засобів для боротьби з окупантами. Ми чекаємо від міськради простих, адекватних рішень, які вони ж самі озвучили", — сказав військовий.Учасниця слуханькаже: коштів, які місто виділяє на підтримку війська, недостатньо, тож це слід врахувати при формуванні бюджету на 2024 рік."Навчаюся в Празі, приїхала сюди на два тижні відпустки, але після навчання збираюся повертатися в Луцьк і хочеться, щоб не було соромно за місто. Не достатньо грошей передбачено на ЗСУ, хочемо запитати на шо ідуть гроші, зокрема десятки мільйонів ідуть на витрати, які класифіковані, як "інше", — говорить лучанка.Лучанка Юлія Степаненко прийшла на слухання із донькою Дариною. Зі слів жінки, її чоловік з перших днів повномасштабної війни пішов у ЗСУ добровольцем. Каже: військові потребують значної фінансової підтримки."Вже майже два роки це все на їхньому забезпечені. Вони купували собі від форми до амуніцію. Зараз вони купують собі дрони, техніку, машини та інше. Я хочу, щоб мої діти зустрічали свята в колі сім'ї. Я хочу, щоб діти мріяли про банальні іграшки, подарунки, щоб кишенькові збирали на велосипед, а не збирали на дрони", — сказала лучанка.Школяркадодала, що хоче швидшого повернення свого тата з війни та скорішої перемоги України.Консультації із громадськістю щодо проєкту бюджету на 2024 рік, які мали стартувати о 15:00, відтермінували: за пів години до початку надійшло електронне повідомлення про замінування будівлі Луцькради.Як зазначив начальник господарсько-технічного відділу міськради Анатолій Махецький, усіх евакуювали, аби вибухотехніки оглянули приміщення.Повідомлення про замінування не підтвердилося, розповів поліцейський. Людям у міськраду дозволи зайти о 15:30. У залі зареєструвався 41 учасник слухань і шестеро жителів громади долучилися онлайн, розповіла начальниця оргвідділу Олена Барська.Загалом бюджет на наступний рік прогнозують із видатками в 3,9 мільярда гривень, розповіла директорка департаменту фінансів та бюджету. З її слів, на підтримку ЗСУ запланували не менш як 500 млн гривень: "Частина — з бюджету на 2024 рік, частина — під час розподілу вільних залишків".Військовослужбовецьзапропонував виділяли на армію 41 мільйон гривень щомісячно. Заступниця міського голови Ірина Чебелюк зазначила: гарантувати це не можуть."Специфіка закупівель, що не спрогнозуємо: це 41 чи 80 у місяць. Може бути 160 млн у місяць, а наступний нуль, бо відбуваються тендерні закупівлі", — сказала посадовиця.Загалом обговорення проєкту бюджету Луцької громади тривало 2,5 години. У підсумку озвучені пропозиції внесли у протокол, їх розглянуть під час ухвалення бюджету на засіданні сесії міської ради в середу, 20 грудня, додала

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію