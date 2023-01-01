Дрони, старлінки, зарядні станції та інструмент: Луцька громада передала чергову партію допомоги для ЗСУ
Сьогодні, 21:47
Луцька громада підготувала чергову партію допомоги для військовослужбовців військової частини А 4848.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Військовим передали загалом 34 одиниці товарів на суму понад 742 000 грн.
Зокрема:
– бензопила ланцюгова 2,4 кВт SIGMA – 6 шт.
– домкрат гідравлічний пляшкоподібний 5 т Н185-355 мм – 6шт.
– зарядна станція Bluetti AS 500+B 300S Home Battery Back up 3072 Wh – 1 шт.
– зарядна станція Bluetti PowerOak EB 55 537 Wh 700 W 150000 mAh – 3шт.
– ключі ріжково-накидні 25 шт 6-32 мм CrV satine – 3 шт.
– набір насадок торцевих та біт 1/4,1/2 94 шт CrV SIGMA – 7 шт.
– комплект терміналу супутникового зв’язку Starlink з переобладнанням – 8 шт.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Військовим передали загалом 34 одиниці товарів на суму понад 742 000 грн.
Зокрема:
– бензопила ланцюгова 2,4 кВт SIGMA – 6 шт.
– домкрат гідравлічний пляшкоподібний 5 т Н185-355 мм – 6шт.
– зарядна станція Bluetti AS 500+B 300S Home Battery Back up 3072 Wh – 1 шт.
– зарядна станція Bluetti PowerOak EB 55 537 Wh 700 W 150000 mAh – 3шт.
– ключі ріжково-накидні 25 шт 6-32 мм CrV satine – 3 шт.
– набір насадок торцевих та біт 1/4,1/2 94 шт CrV SIGMA – 7 шт.
– комплект терміналу супутникового зв’язку Starlink з переобладнанням – 8 шт.
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