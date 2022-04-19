10-річний лучанин віддав п'ять тисяч на дрони для ЗСУ

10-річний лучанин віддав п'ять тисяч на дрони для ЗСУ
У Луцьку 10-річний Іван Павлов зібрав гроші, які йому дарували на день народження, та віддав їх на дрони для ЗСУ.

Цією історією днями поділився волонтер з Луцька Ігор Шевчук, інформує Конкурент.

Юний Іван звернувся до волонтера та повідомив, що днями святкував свій 10-й день народження. Рідні й друзі подарували йому гроші – п'ять тисяч.

«Я хочу передати їх вам на потреби ЗСУ, оскільки ви краще знаєте, що треба нашим воїнам для перемоги», – повідомив Іван.

Згодом пан Ігор розповів, що іменинника покатали на воєнному джипі, презентували шеврон нашої «сотки».

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Теги: волонтер, пожертва, зсу
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