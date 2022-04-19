10-річний лучанин віддав п'ять тисяч на дрони для ЗСУ

Іван Павлов зібрав гроші, які йому дарували на день народження, та віддав їх на дрони для ЗСУ.



Цією історією днями поділився волонтер з Луцька Ігор Шевчук, інформує



Юний Іван звернувся до волонтера та повідомив, що днями святкував свій 10-й день народження. Рідні й друзі подарували йому гроші – п'ять тисяч.



«Я хочу передати їх вам на потреби ЗСУ, оскільки ви краще знаєте, що треба нашим воїнам для перемоги», – повідомив Іван.



Згодом пан Ігор розповів, що іменинника покатали на воєнному джипі, презентували шеврон нашої «сотки».



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