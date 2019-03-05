Ватикан дозволив благословляти одностатеві пари

Католицьким священикам дали дозвіл благословляти гомосексуальні пари. Відповідні положення містить декларація "Fiducia supplicans", оприлюднена у понеділок, 18 грудня, Дикастерією доктрини віри - відомством, яке відповідає за ортодоксальність та чистоту віровчення та моралі, що проповідуються в Римо-католицькій церкві.Утім, католицьке вчення про шлюб не змінюється, "благословення не означає схвалення союзу", зауважує портал Vatican News. У документі префект Дикастерії, аргентинський кардиналпроводить дуже чітку різницю між таїнством шлюбу і благословенням людей, які люблять один одного.Згідно з церковною доктриною, секс дозволено лише у шлюбі між чоловіком та жінкою; лише гетеросексуальні пари можуть вінчатися у церкві. І "Fiducia supplicans" не змінює цього відношення, наголосив Фернандес. Тому священики, які благословляють гомосексуальну пару, повинні стежити за тим, щоб цей акт не виглядав як шлюб, тобто як таїнство.Благословення не може бути дано у зв'язку з цивільною церемонією чи реєстрацією цивільного партнерства. Пара не може з'являтися у весільному вбранні, і такі типові жести, як обмін кільцями, також є табу.Ще одна вимога: священик не може благословляти двох чоловіків або двох жінок під час церковної служби, яка, як зазначає кардинал Фернандес, відведена для стосунків, які відповідають Божим планам у творінні.