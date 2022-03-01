Зарплати, заощадження, машини: що задекларували ректори найбільших вишів Волині

Ірина Вахович інвестувала у сонячні панелі та купила нову Audi, а очільник Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось досі декларує старенький Volkswagen Passat.



Про це йдеться на сайті Центру журналістських розслідувань



10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, тож журналіст подивився, про що відзвітували керівники найбільших вишів на Волині, які у перший рік повномасштабного вторгнення прийняли на навчання багато вікових студентів.



Ірина Вахович



Декларацію за 2022 рік ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович подала в березні 2023 року. На основному місці роботи їй нарахували 736 тисяч гривень зарплати за рік. Тобто, середньомісячна зарплата становила трохи більш як 61 тисяча гривень. Крім того, Ірина Вахович мала невеличкий гонорар від Представництва інституту міжнародної освіти в Україні – 3727 гривень за рік.



У липні 2022 року очільниця технічного вишу придбала сонячні панелі та інвертор для них за 530 тисяч гривень. І на кінець року вони вже принесли Ірині Вахович 21 тисячу гривень.



Для порівняння, у 2021 році вона задекларувала майже 870 тисяч гривень зарплати в університеті та ще 44 тисячі – від Міжнародного офісу «Еразмус+» за викладання за кордоном.



Накопичення очільниці вишу торік зменшилися. Якщо у 2021 році Ірина Вахович декларувала 25 тисяч доларів готівки, то торік – 15. На банківських рахунках освітянка заощаджень не тримає.



До того, як обійняти посаду ректорки вишу в 2019 році Ірина Вахович мала у власності лише квартиру у Луцьку площею понад 100 квадратних метрів. Водночас сама мешкала у будинку мами Галини Хомицької в Липинах. У квітні 2021 року Галина Хомицька подарувала доньці десять соток землі і будинок площею майже 163 «квадрати» в Липинах. Сумарна оціночна вартість обʼєктів нерухомості на той момент становила майже два мільйони гривень.



З 2016 року Ірина Вахович їздила на «Audi Q3» 2013 року випуску. У 2021 році ректорка пересіла на Audi Q5 2016 року випуску, яке, судячи з декларації, придбала за 620 тисяч гривень. Через два роки Вахович його продала вдвічі дорожче – за 1,2 мільйона гривень. І у вересні 2023-го знову придбала новіше – Audi Q5 2022 року випуску за 1,99 мільйона гривень. На сайтах з продажу авто такі легковики коштують від двох мільйонів гривень.



Анатолій Цьось



Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось подав декларацію за 2022 рік 12 грудня 2023 року. В ній мало що змінилося у порівнянні з попередніми роками.



Серед членів родини Анатолій Цьось вказує лише дружину Оксану. З нерухомості в сімʼї Цьосів – дві земельні ділянки площами 12,5 і 6,2 сотки з невеличким незавершеним будинком в рідному селі ректора – Любохинах Дубечненської громади Ковельського району, а також ділянка площею 20 соток в Липинах з будинком на 218 квадратних метрів, зареєстрованим на дружину. Також у власності Оксани Цьось і квартира у Луцьку на 44,4 квадратних метри.



Якщо вірити декларації, їздить ректор ВНУ з 2018 року на Volkswagen Passat 2015 року випуску.



Загалом за 2022 рік Анатолій Цьось отримав в університеті майже 700 тисяч гривень зарплата. Відтак його середньомісячна зарплата становила понад 58 тисяч гривень. Ще 219 тисяч гривень отримав від Університету гуманітарних і природничих наук імені Яна Длугоша у Польщі і майже шість тисяч гривень від Університету імені Яна Кохановського в Кельці. Відтак річний дохід ректора ВНУ сягнув 925 тисяч гривень.



Для порівняння, за 2021 рік Анатолій Цьось заробив майже мільйон гривень сукупного доходу. А от Оксана Цьось, яка водночас є колегою свого чоловіка і працює в тому ж університеті, за рік отримала 160 тисяч гривень, тобто в середньому по 13,3 тис. грн щомісяця. У 2021 році її сукупний заробіток був дещо меншим.



Сім’я Цьосів заощадила сім тисяч доларів готівкою. На банківських рахунках заощаджень не мають.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ректорка Луцького національного технічного університетуінвестувала у сонячні панелі та купила нову Audi, а очільник Волинського національного університету імені Лесі Українкидосі декларує старенький Volkswagen Passat.Про це йдеться на сайті Центру журналістських розслідувань «Сила правди» 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції відновило публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, тож журналіст подивився, про що відзвітували керівники найбільших вишів на Волині, які у перший рік повномасштабного вторгнення прийняли на навчання багато вікових студентів.Декларацію за 2022 рік ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович подала в березні 2023 року. На основному місці роботи їй нарахували 736 тисяч гривень зарплати за рік. Тобто, середньомісячна зарплата становила трохи більш як 61 тисяча гривень. Крім того, Ірина Вахович мала невеличкий гонорар від Представництва інституту міжнародної освіти в Україні – 3727 гривень за рік.У липні 2022 року очільниця технічного вишу придбала сонячні панелі та інвертор для них за 530 тисяч гривень. І на кінець року вони вже принесли Ірині Вахович 21 тисячу гривень.Для порівняння, у 2021 році вона задекларувала майже 870 тисяч гривень зарплати в університеті та ще 44 тисячі – від Міжнародного офісу «Еразмус+» за викладання за кордоном.Накопичення очільниці вишу торік зменшилися. Якщо у 2021 році Ірина Вахович декларувала 25 тисяч доларів готівки, то торік – 15. На банківських рахунках освітянка заощаджень не тримає.До того, як обійняти посаду ректорки вишу в 2019 році Ірина Вахович мала у власності лише квартиру у Луцьку площею понад 100 квадратних метрів. Водночас сама мешкала у будинку мамив Липинах. У квітні 2021 року Галина Хомицька подарувала доньці десять соток землі і будинок площею майже 163 «квадрати» в Липинах. Сумарна оціночна вартість обʼєктів нерухомості на той момент становила майже два мільйони гривень.З 2016 року Ірина Вахович їздила на «Audi Q3» 2013 року випуску. У 2021 році ректорка пересіла на Audi Q5 2016 року випуску, яке, судячи з декларації, придбала за 620 тисяч гривень. Через два роки Вахович його продала вдвічі дорожче – за 1,2 мільйона гривень. І у вересні 2023-го знову придбала новіше – Audi Q5 2022 року випуску за 1,99 мільйона гривень. На сайтах з продажу авто такі легковики коштують від двох мільйонів гривень.Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось подав декларацію за 2022 рік 12 грудня 2023 року. В ній мало що змінилося у порівнянні з попередніми роками.Серед членів родини Анатолій Цьось вказує лише дружину. З нерухомості в сімʼї Цьосів – дві земельні ділянки площами 12,5 і 6,2 сотки з невеличким незавершеним будинком в рідному селі ректора – Любохинах Дубечненської громади Ковельського району, а також ділянка площею 20 соток в Липинах з будинком на 218 квадратних метрів, зареєстрованим на дружину. Також у власності Оксани Цьось і квартира у Луцьку на 44,4 квадратних метри.Якщо вірити декларації, їздить ректор ВНУ з 2018 року на Volkswagen Passat 2015 року випуску.Загалом за 2022 рік Анатолій Цьось отримав в університеті майже 700 тисяч гривень зарплата. Відтак його середньомісячна зарплата становила понад 58 тисяч гривень. Ще 219 тисяч гривень отримав від Університету гуманітарних і природничих наук імені Яна Длугоша у Польщі і майже шість тисяч гривень від Університету імені Яна Кохановського в Кельці. Відтак річний дохід ректора ВНУ сягнув 925 тисяч гривень.Для порівняння, за 2021 рік Анатолій Цьось заробив майже мільйон гривень сукупного доходу. А от Оксана Цьось, яка водночас є колегою свого чоловіка і працює в тому ж університеті, за рік отримала 160 тисяч гривень, тобто в середньому по 13,3 тис. грн щомісяця. У 2021 році її сукупний заробіток був дещо меншим.Сім’я Цьосів заощадила сім тисяч доларів готівкою. На банківських рахунках заощаджень не мають.

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